Латвийский кукольный театр начинает 74 сезон; обещают много интересного

Директор Вилнис Бекерис и художественный руководитель Гирт Шолис Латвийского кукольного театра уверены, что новый сезон принесет много интересных вызовов как художественному, так и техническому и административному персоналу театра, ведь в обеих труппах театра предусмотрено по крайней мере 11 новых постановок, которые пополнят репертуар работами как штатных, так и приглашенных местных и зарубежных режиссеров. Русская труппа сезон начнет с жемчужины мировой литературы.

Главный режиссер театра о новом сезоне сказал следующее: "У нас впереди довольно динамичный процесс работы, особенно в первой половине сезона. Уже 2 августа начинаются репетиции трех новых спектаклей, премьеры которых предусмотрены в сентябре и в октябре. Сам сейчас работаю с латышским автором Эвияй Гулбе, известной своими детскими книгами «Коко и Рико», премьера ожидается 10 сентября. Всё я не раскрою, но могу только намекнуть, что в этом спектакле очень большая роль будет отведена весьма необычным ритмическим инструментам, и родителям надо считаться, что и дома, после спектакля, дети не будут совсем тихими.

Моя сокурсница Лаура Чаупале начнет работу по книге Эно Рауда «Накситралли» (в русском переводе «Муфта, Полботинка и Моховая Борода»), премьера которого предусмотрена 6 октября – это будет ее дебютом в театре Кукол.

Русская труппа сезон начнет с жемчужины мировой литературы – «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери в режиссуре Вии Блузмы.

И это – только начало сезона. С нетерпением ждём также две очень необычные постановки для взрослой и юношеской аудитории – нидерландский режиссер Дуда Пайва поставит «Золотого коня», а швейцарец Давид Джованзано - «Ромео и Джульетту«. Вне сомнений, что эти спектакли не будут классическими интерпретациями работ. Так что работы нам хватает, актеры будут загружены, и зрителей ожидает много нового и интересного».

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Последние дни в театре еще продолжается интенсивная ремонтная работа, так что 5 августа, когда дверь театра будет открыта также и для зрителей, он встретит их в новом облике помещений первого этажа. Гардеробы театра и отдел туалетов за лето пережили основательные превращения, став как визуально, так и функционально приятнее для маленьких и больших зрителей.

С августовским и сентябрьским репертуаром Латвийского театра кукол можно ознакомиться на домашнем сайте театра www.lelluteatris.lv.