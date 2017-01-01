Лучшие адреса «Белой ночи»: чего никак нельзя пропустить рижанам

На форуме современной культуры «Белая ночь-2017» впору заблудиться - в программе 59 адресов, глаза разбегаются! И все происходит одновременно. Так что бессонная ночь искателям впечатлений и развлечений уже гарантирована. Какой из проектов современных художников окажется самым впечатляющим и мощным?.. Скоро узнаем - ночь с 9 на 10 сентября нам это покажет.

Пока же, познакомившись с анонсами программы мы выбрали то, что претендует стать самым-самым.

В этом году в Риге будет представлено особенно много проектов от зарубежных художников. Ведь нынче «Белой ночи» исполнилось 15 лет - отсчет идет от первого формума современной культуры Nuit Blanche, впервые проходившего в Париже.

В связи с круглой датой и в Ригу привозят несколько уникальных проектов, которые впервые будут представлены в Латвии. Предлагая вам познакомиться с выбором русского TVNET, напоминаем, что каждый может составить свой собственный лист предпочтений - информации на сайте форума «Белая ночь-2017», для этого вполне достаточно.

Полная программа - здесь

Подводные миры на Эспланаде

Абстрактные картины, за которыми взгляд современных художников на сотворение мира, их поиски сути и смысла, их мечты и надежды, воплощенные в сны наяву... Все это обещает зрителю графически-музыкальный проект Aguatic Life.

Французские художники Monsieur QQ и Бенжамин и Желе Флао вместе с французскими же музыкантами создали художественно-культурную платформу для импровизаций и выступят на Эспланаде, их перфоманс продлится с 21.00 до трех ночи.

Оригинальная идея Aguatic Life была создана для парижской «Белой ночи-2016». Автор идеи Monsieur QQ известен как автор комиксов, художник и сценограф. Но то, что увидят рижане в ночь с 9 но 10 сентября - это уже нечто новое и несколько иное. Каждое музыкально-графическое путешествие по картам вымышленных стран не похоже предыдущее.

Ведь оно рождаться у вас на глазах.

Рисунки художников проецируют на водный экран в сопровождении музыки. И увлекают зрителей в путешест по морям, небеса, абстрактным мирам... Музыканты - Клотильда и Камиль Дуро, дуэт из Лиона - имеют богатый опыт сотрудничества с мастерами визуальных искусств в создании перфомансов. В их импровизациях есть место мотивами джаза, рока и мировой музыкальной классики, которыми они дополняют визуальные образы, давая им свое собственное толкование.

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«Луна» зависнет над Бастионкой

FOTO: пресс-фото

Еще один уникальные перфоманс под названием «Музей Луны» планируется показать на Бастионной горке с 20.00 до 3.00. Но в случае плохой погоды место может быть изменено. Семиметровая «Луна», наполненная воздухом и освещенная лампами, нуждается в благоприятных погодных условиях.

Объемная инсталляция художника Люка Джеррема (Великобритания) представляет собой модель Луны, которая основана на снимке НАСА и выполненна в масштабе 1:500 000.

Явление Луны народу будет сопровождать атмосферная музыка композитора Дэна Джонса.

Британский «Музей Луны» не привязан к месту, он странствует по свету и побывал уже на фестивалях в Великобритании, Нидерландах и Франции. Но это не только произведение искусства.

Художник очень серьезно относится к научной основе своих проектов и в создании модели участвовали такие солидные партнеры, как Космическое агентство Великобритании, Бристольский университет и Ассоциация научно-исследовательских центров. Кстати, и в Риге проект демонстрируется в сотрудничестве с Департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы.

Подробности о проектах "Белой ночи"

Симфония тишины в церкви Петра

«Монотонная симфония тишины» - еще одна сенсация программы этого года. Ведь автор произведения, которое исполнят в церки Св. Петра - знаменитый постмодернист Ив Кляйн, которые считается одним из непревзойденных мастеров перфоманса и родоначальником новых направлений в европейском искусстве.

Симфония в храме Св.Петра начнется в 23.30 и не опаздывайте, опоздавших в зал пускать не будут.

Но прежде чем занимать места в зале хорошенько подумайте - лично вы в состоянии вынести 20 минут повторения одного-единственного аккорда ре-мажор, а далее - еще 20 минут полерй тишины?.. Если да, тогда - вперед!

Как и все мероприятия «Белой ночи» концерт - бесплатный. Но ограничения возраста есть: детей младше 12 лет брать не стоит, они точно не выдержат. Дирижером будет известнейший интерпретатор Кляйна швейцарец Роланд Дахинден. А исполнено произведение будет составом из 32 музыкантов и 40 солистов.

Сифомния Ива Кляйна, разумеется, шедевр современного искусства. И далеко не единственный у этого автора. Как художник Ив Кляйн создавал монохромные полотна и экспериментировал с цветом, один из оттенком синего он даже запатентовал под своим именем.

В программе ночи есть еще одна посвященная Кляйну страница - в «Cafe Film Noir», что в кинотеатре «Splendid Palace», искусствовед Ирена Бужинска расскажет о творчестве художника. Здесь же покажут видео и документальные сюжеты о его перфомансов. (Начало в 21.00).

Привокзальная площадь: госпожа наука и уличный театр

А Привокзальная площадь - возле торгового центра «Origo» станет лабораторной площадкой для занимательной науки. «Ночь изобретателей» организованная совместно с научным центром «AHHAA» начнется в 18.00 и завершится после полуночи.

Любознательным участникам предложат не только наблюдать за опытами и удивительными экспериментами. Все жалеющие смогут творить чудеса своими руками.

Научат, например, делать современные осветительные приборы LED. А также откроют другие секреты физики и химии, знания которые могут пригодиться школьниками и взрослым.

Ровно в 20.00, в 22.00 и в 24.00 начнутся зрелищные и оригинальные научные шоу, придуманные и созданные в центре «AHHAA».

В этой части программы публика сможет выступать лишь в роли зрителей.

FOTO: Пресс-фото, "Origo"/AHAA

Научный центр «AHHAA» многим латвийцам уже хорошо знаком. Ведь экскурсии в Тарту и Таллин, где тоже есть филиал центра «умных развлечений», очень популярны у наших школьников. Эстонцы доказали, что игры и аттракционы, основанные на знании законов природы могут быть увлекательными и захватывающе интересными.

Кстати, здесь же, на площадке ТЦ «Origo» в 21.00 выступит и еще один долгожданный гость рижской «Белой ночи» - театральная группа «Камчатка», прибывшая из Барселоны.

Живопись по воде и звуки музыки

Не знаете, что такое перфоманс в сочетании с техникой эбру? Тогда вам надо в музыкальную школу на улице Баложу, где концерты в этом синтетическом жанре начнутся в 19.00, 21.00 и 23.00 (каждый продлится 50 минут). Предварительно скажем только, что ждет вас художественно-музыкальный перфоманс в котором звучание классической музыки сопровождается живописью по воде в технике эбру.

Зародилась традиция еще в Древней Персии (XIII век) и теперь включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, как до концерта так и после желающие смогут попробовать как это делается, будут творческие мастерские. Такие перфомансы одновременно и представление, и медитация.

В концертах музыка в исполнении камерного ансамбля будет дополняется живым представлением эбру (живописью на воде), которое проецируется на экран. А музыкальной основой этого синтетического действа выбраны «Картинки с выставки» М. Мусоргского, «История солдата» И. Стравинского и «Знаки» Ю. Карлсонса. Участвует музыканты Анете Точа (флейта), Интс Далдерис (кларнет), Татьяна Островская (скрипка) и Агнесе Эглиня (фортепиано).

... И многое другое

В программе «Белой ночи» собраны события разных жанров, ориентированные на публику разного возраста, разных пристрастий и вкусов. Много электронной музыки, клубных посиделок и световых эффектов, украшающих городскую среду.

Есть смысл заглянуть в квартал «Спикеры», где пройдут киносеансы под открытым небом и на улицу Калнциема - туда, где по субботам проходит рынок дизайнеров и всяческих вкусностей. А также отправиться на самую креативную рижскую улицу - на улицу Миера.

Напомним, что кроме официальных мероприятий программы, было предложено еще не менее 25 адресов, подключившихся к «Белой ночи» по инициативе творческих коллективов и отдельных клуюов, кафе, галерей и прочих популярных мест.

Предлагаются рижанам и гостям города и разнообразные состязания - в том числе поэтические слэши. А также мастер-класы, конкурсы рисунков - в том числе на собственных ладонях, киносеансы под открытым небом. Имейте в виду, что в ночь с 9 на 10 сентября предусмотрены дополнительные рейсы общественного транспорта из центра в микрорайоны.

Транспорт - дополнительные рейсы

Также будет продлено время работы многих городских кофеен, например, Coffee Inn будет работать до полуночи. В этих кафе также можно будет взять буклеты с полной программой «Белой ночи - 2017».