Лучшие адреса «Белой ночи»: чего никак нельзя пропустить рижанам

На форуме современной культуры «Белая ночь-2017» впору заблудиться - в программе 59 адресов, глаза разбегаются! И все происходит одновременно. Так что бессонная ночь искателям впечатлений и развлечений уже гарантирована. Какой из проектов современных художников окажется самым впечатляющим и мощным?.. Скоро узнаем - ночь с 9 на 10 сентября нам это покажет.
Пока же, познакомившись с анонсами программы мы выбрали то, что претендует стать самым-самым.
В этом году в Риге будет представлено особенно много проектов от зарубежных художников. Ведь нынче «Белой ночи» исполнилось 15 лет - отсчет идет от первого формума современной культуры Nuit Blanche, впервые проходившего в Париже.
В связи с круглой датой и в Ригу привозят несколько уникальных проектов, которые впервые будут представлены в Латвии. Предлагая вам познакомиться с выбором русского TVNET, напоминаем, что каждый может составить свой собственный лист предпочтений - информации на сайте форума «Белая ночь-2017», для этого вполне достаточно.
Подводные миры на Эспланаде
Абстрактные картины, за которыми взгляд современных художников на сотворение мира, их поиски сути и смысла, их мечты и надежды, воплощенные в сны наяву... Все это обещает зрителю графически-музыкальный проект Aguatic Life.
Французские художники Monsieur QQ и Бенжамин и Желе Флао вместе с французскими же музыкантами создали художественно-культурную платформу для импровизаций и выступят на Эспланаде, их перфоманс продлится с 21.00 до трех ночи.
Оригинальная идея Aguatic Life была создана для парижской «Белой ночи-2016». Автор идеи Monsieur QQ известен как автор комиксов, художник и сценограф. Но то, что увидят рижане в ночь с 9 но 10 сентября - это уже нечто новое и несколько иное. Каждое музыкально-графическое путешествие по картам вымышленных стран не похоже предыдущее.
Ведь оно рождаться у вас на глазах.
Рисунки художников проецируют на водный экран в сопровождении музыки. И увлекают зрителей в путешест по морям, небеса, абстрактным мирам... Музыканты - Клотильда и Камиль Дуро, дуэт из Лиона - имеют богатый опыт сотрудничества с мастерами визуальных искусств в создании перфомансов. В их импровизациях есть место мотивами джаза, рока и мировой музыкальной классики, которыми они дополняют визуальные образы, давая им свое собственное толкование.
Будет интересно!
«Луна» зависнет над Бастионкой
Еще один уникальные перфоманс под названием «Музей Луны» планируется показать на Бастионной горке с 20.00 до 3.00. Но в случае плохой погоды место может быть изменено. Семиметровая «Луна», наполненная воздухом и освещенная лампами, нуждается в благоприятных погодных условиях.
Объемная инсталляция художника Люка Джеррема (Великобритания) представляет собой модель Луны, которая основана на снимке НАСА и выполненна в масштабе 1:500 000.
Явление Луны народу будет сопровождать атмосферная музыка композитора Дэна Джонса.
Британский «Музей Луны» не привязан к месту, он странствует по свету и побывал уже на фестивалях в Великобритании, Нидерландах и Франции. Но это не только произведение искусства.
Художник очень серьезно относится к научной основе своих проектов и в создании модели участвовали такие солидные партнеры, как Космическое агентство Великобритании, Бристольский университет и Ассоциация научно-исследовательских центров. Кстати, и в Риге проект демонстрируется в сотрудничестве с Департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы.
Подробности о проектах "Белой ночи"
Симфония тишины в церкви Петра
«Монотонная симфония тишины» - еще одна сенсация программы этого года. Ведь автор произведения, которое исполнят в церки Св. Петра - знаменитый постмодернист Ив Кляйн, которые считается одним из непревзойденных мастеров перфоманса и родоначальником новых направлений в европейском искусстве.
Симфония в храме Св.Петра начнется в 23.30 и не опаздывайте, опоздавших в зал пускать не будут.
Но прежде чем занимать места в зале хорошенько подумайте - лично вы в состоянии вынести 20 минут повторения одного-единственного аккорда ре-мажор, а далее - еще 20 минут полерй тишины?.. Если да, тогда - вперед!
Как и все мероприятия «Белой ночи» концерт - бесплатный. Но ограничения возраста есть: детей младше 12 лет брать не стоит, они точно не выдержат. Дирижером будет известнейший интерпретатор Кляйна швейцарец Роланд Дахинден. А исполнено произведение будет составом из 32 музыкантов и 40 солистов.
Сифомния Ива Кляйна, разумеется, шедевр современного искусства. И далеко не единственный у этого автора. Как художник Ив Кляйн создавал монохромные полотна и экспериментировал с цветом, один из оттенком синего он даже запатентовал под своим именем.
В программе ночи есть еще одна посвященная Кляйну страница - в «Cafe Film Noir», что в кинотеатре «Splendid Palace», искусствовед Ирена Бужинска расскажет о творчестве художника. Здесь же покажут видео и документальные сюжеты о его перфомансов. (Начало в 21.00).
Привокзальная площадь: госпожа наука и уличный театр
А Привокзальная площадь - возле торгового центра «Origo» станет лабораторной площадкой для занимательной науки. «Ночь изобретателей» организованная совместно с научным центром «AHHAA» начнется в 18.00 и завершится после полуночи.
Любознательным участникам предложат не только наблюдать за опытами и удивительными экспериментами. Все жалеющие смогут творить чудеса своими руками.
Научат, например, делать современные осветительные приборы LED. А также откроют другие секреты физики и химии, знания которые могут пригодиться школьниками и взрослым.
Ровно в 20.00, в 22.00 и в 24.00 начнутся зрелищные и оригинальные научные шоу, придуманные и созданные в центре «AHHAA».
В этой части программы публика сможет выступать лишь в роли зрителей.
Научный центр «AHHAA» многим латвийцам уже хорошо знаком. Ведь экскурсии в Тарту и Таллин, где тоже есть филиал центра «умных развлечений», очень популярны у наших школьников. Эстонцы доказали, что игры и аттракционы, основанные на знании законов природы могут быть увлекательными и захватывающе интересными.
Кстати, здесь же, на площадке ТЦ «Origo» в 21.00 выступит и еще один долгожданный гость рижской «Белой ночи» - театральная группа «Камчатка», прибывшая из Барселоны.
Живопись по воде и звуки музыки
Не знаете, что такое перфоманс в сочетании с техникой эбру? Тогда вам надо в музыкальную школу на улице Баложу, где концерты в этом синтетическом жанре начнутся в 19.00, 21.00 и 23.00 (каждый продлится 50 минут). Предварительно скажем только, что ждет вас художественно-музыкальный перфоманс в котором звучание классической музыки сопровождается живописью по воде в технике эбру.
Зародилась традиция еще в Древней Персии (XIII век) и теперь включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, как до концерта так и после желающие смогут попробовать как это делается, будут творческие мастерские. Такие перфомансы одновременно и представление, и медитация.
В концертах музыка в исполнении камерного ансамбля будет дополняется живым представлением эбру (живописью на воде), которое проецируется на экран. А музыкальной основой этого синтетического действа выбраны «Картинки с выставки» М. Мусоргского, «История солдата» И. Стравинского и «Знаки» Ю. Карлсонса. Участвует музыканты Анете Точа (флейта), Интс Далдерис (кларнет), Татьяна Островская (скрипка) и Агнесе Эглиня (фортепиано).
... И многое другое
В программе «Белой ночи» собраны события разных жанров, ориентированные на публику разного возраста, разных пристрастий и вкусов. Много электронной музыки, клубных посиделок и световых эффектов, украшающих городскую среду.
Есть смысл заглянуть в квартал «Спикеры», где пройдут киносеансы под открытым небом и на улицу Калнциема - туда, где по субботам проходит рынок дизайнеров и всяческих вкусностей. А также отправиться на самую креативную рижскую улицу - на улицу Миера.
Напомним, что кроме официальных мероприятий программы, было предложено еще не менее 25 адресов, подключившихся к «Белой ночи» по инициативе творческих коллективов и отдельных клуюов, кафе, галерей и прочих популярных мест.
Предлагаются рижанам и гостям города и разнообразные состязания - в том числе поэтические слэши. А также мастер-класы, конкурсы рисунков - в том числе на собственных ладонях, киносеансы под открытым небом. Имейте в виду, что в ночь с 9 на 10 сентября предусмотрены дополнительные рейсы общественного транспорта из центра в микрорайоны.
Транспорт - дополнительные рейсы
Также будет продлено время работы многих городских кофеен, например, Coffee Inn будет работать до полуночи. В этих кафе также можно будет взять буклеты с полной программой «Белой ночи - 2017».