В «Полярисе» состоится встреча с писательницей Олесей Николаевой

23 сентября в 17:00 в кафе книжного магазина «Polaris» (т/ц Domina Shopping, Ieriķu 3) состоится встреча с известной православной писательницей Олесей Николаевой, автором книг «Инвалид детства», «Пленный херувим», «Чудесные истории», «Небесный огонь», «Господи, что с нами будет?» и др.

Олеся Николаева родилась в день рождения Пушкина 6 июня 1955 года в семье московских литераторов. Ее имя Олеся имеет литературное происхождение: в ту пору вышло первое за историю советской власти собрание сочинений Куприна, один из рассказов которого так и назывался «Олеся».

Из автобиографии автора:

«…Жизнь моя складывалась очень благополучно: я училась в лучшей английской школе, на дом ко мне приходила «француженка» и учила меня французской грамматике. Мы жили в фешенебельном доме на новеньком в ту пору Кутузовском проспекте. К родителям приходило множество гостей, в том числе известные в России поэты и писатели — Булат Окуджава, Семен Кирсанов, Евгений Евтушенко, Давид Самойлов, Юрий Левитанский, совсем еще молодые Андрей Битов, Василий Аксенов, Анатолий Гладилин. И еще многие, многие…

В шестнадцать лет я встретила в поликлинике некоего молодого человека, о котором мне сказал тайный голос, что он-то и будет моим мужем. Я искала его потом три года и, найдя, вышла за него замуж. Наших детей зовут Александра, Николай и Анастасия. А моего мужа — Владимир Вигилянский.

После школы я поступила в Литературный институт, где училась в семинаре поэзии у Евгения Винокурова.

…В восьмидесятые годы мы с мужем попали в Ракитное — Пустыньку великого старца о. Серафима Тяпочкина — прозорливца и чудотворца, и это переменило нашу жизнь: мы покрестились, обвенчались, стали ходить в церковь, ездить по монастырям, где у нас появилось много друзей среди монахов и священнослужителей, которые очень помогали нам получить церковное образование.

Отголоски этого нового сюжета моей жизни слышатся в романе «Августин» и повестях «Инвалид детства» и «Кукс из рода серафимов». Кроме того, смею сказать, церковная литургическая поэзия оказала сильное влияние на поэтику моих стихов и эссе («Слово и безмолвие», «Апология человека» и др.)

…В 1989 году я стала преподавателем Литературного института, где в течение двух лет читала курс лекций по истории русской религиозной мысли и где по сей день я веду семинар литературного мастерства.

В конце восьмидесятых годов я выучила древнегреческий язык, который даже преподавала монахам Псково-Печерского монастыря, куда я часто в те годы ездила.

В 1993 году я совершила паломничество в Иерусалим — ко гробу Господню.

Вскоре моего мужа — писателя и журналиста — рукоположили в священники, а меня пригласили поработать в Новодевичьем монастыре шофером его настоятельницы — игуменьи Серафимы. Правда, моя монастырско-шоферская карьера вскоре окончилась, явившись в моей жизни лишь экзотическим эпизодом. Он описан в эссе «Оксюморон, или Святость как категория Свободы» (ЛГ) и в новелле «Человек в интерьере» (журнал «Россия»)

Из всего описанного очевидно, что Господь был милостив ко мне и хранил меня на путях моих, заплетя три линии, три внутренних сюжета моей жизни в единый жгут. Эти линии такие: Богоискательства, любви и творчества».