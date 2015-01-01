Русский театр осчастливит публику: «Почтисчастье» открывает сезон

Рижский русский театр имени Михаила Чехова рассказал предствителям СМИ о премьерах сезона и новых планах. В субботу, 23 сентября, спектаклем «Почтисчастье» театр открывает свой 135-й сезон. Директор театра Эдуард Цеховал и команда постановщиков на пресс-конференции в театре кое-что рассказала о том, что ждет зрителей в сентябре - декабре.

Сезон откроет спектакль «Почтисчастье», поставленный московским режиссером Сергеем Голомазовым - московский гость хорошо известнен рижской публике - когда-то еще в 90-е именно здесь он поставил свой первый спектакль, а его «Метод Гренхольма», жесткая драма о корпоративной этике и офисных интригах, шесть лет не сходит с нашей сцены. Но на сей раз зрителю обещают добрый спектакль о любви, меняющей жизнь человека и его отношение к себе и действительности.

По словам режиссера, спектакль будет о том, как преображается от нахлынувших чувств «маленький человек», как мы называем его в традициях русской классики девятнадцатого века, он же - «тихий американец» в традициях классики американской.

О том, каким он вдруг становится очень большим и громким, в общем, совершенно иным, нежели в своей обыденной предшествующей жизнью.

«Почтисчастье» - сборник небольших сценических новелл, с согласия автора сложеных из нескольких произведений современого американского автора.

Актер и драматург Джон Кариани уже знаком Сергею Голомазову по совместной работе, в московском Театре на Малой Бронной ранее ставилась его пьеса - спектакль назывался «Почтигород» и тоже рассказывал и смешные, грустные, сентиментальные и трогательные истории о любви - о встречах и расставаниях, признаниях и ссорах, печалях и радостях.

Директор Рижского русского театра Эдуард Цеховал объяснил, почему на сей раз решили не приглашать на пресс-конференцию открытия сезона никого из актеров. Действующих лиц в «Почтисчастье» много, в девяти новеллах спектакля истории о любви играют восемнадцать человек. Так что на встречу с журналистами пришла только команда постановщиков. В ней, кстати, работают художники и музыканты весьма интересные, но... очень уж немногословные.

FOTO: Иева Лейниша/LETA

Объяснят они это просто: неблагодарное, мол, это дело описывать, как будет выглядеть визуальная часть спектакля и почему героини «Почтисчастья» на афише все в свадебных платьях.

Говорят: это же театр, должно быть чудо и тайна, интрига должна присутствовать, приходите на спекаткль - тогда и увидите!

Визуальную часть территории «Почтисчастья» создают и обустраивают на рижской сцене тоже москвичи.

И сценограф Николай Симонов и художник по костюмам Евгения Панфилова мастера в мире российского театра люди весьма именитые и восстребованные.

Николай Симонов сделал десятки проектов с режиссером Кириллом Серебренниковым, работал с Галиной Волчек, Юрием Бутусовым, Василием Бархатовым, немало спектаклей текущего репертуара оформил и в МХТ.

Сайт журнала "Театрал"

Рижане, кстати, знакомы с его сценографией по популярному у нашей публики спектаклю Рижского русского театра «Любить».

Художник по костюмам Евгения Панфилова из театральной семьи и в театре с шестнадцати лет, так что к своим неполным тридцати годам уже успела поработать с известнейшими режиссерами и поучиться у маститых сценографов старшего поколения и даже стать лауреатом «Золотой маски» (в 2015 году, за костюмы современной «Золушки» - в одноименном спектакле московского театра «Практика»).

Кстати, совместную работу этих двух театральных художников сцены многие рижане видели и в мае этого года - в блистательном «Тартюфе» режиссера Павла Сафонова, который к нам привозили во время коротких гастролей Московского театра на Малой Бронной. Напомним, что этот творческий коллектив театра в качестве главного режиссера и возглавляет Сергей Голомазов.

Кстати, и Сергей Голомазов и его коллеги признавались в любви к Риге и рижской осени, которую им подарила совместная работа с театром. И кое-кто даже... признавался, что неохота назад, в Москву. Ну, так за чем же дело стало - в Рижском русском театре имени Михаила Чехова как раз есть вакансия главрежа... Впрочем, это только наши вольные домыслы.

Тем не менее еще одна премьера, которая намечена на 23 ноября - «1900-й. Легенда о пианисте» - тоже постановка Сергея Голомазова со сценографией Николая Симонова.

Рижане увидят необычный спектакль - часть зрительских мест расположат прямо на сцене. Сюжет легенды многим знаком по киноверсии («Легенду о пианисте» с Тимом Ротом в главной роли снял в свое время итальянский режиссёр Джузеппе Торнаторе). Недавно в Риге этот же сюжет был представлен и в концертном исполнении с музыкой Вестарда Шимкуса, играли в зале «Спикери», в двух версиях, русской и латышской.

Но уже очень скоро на сцене Рижского русского театра мы увидим совершенно иной спектакль, хоть в главной роли вновь выступит актер Максим Бусел. Он вновь сыграет гениального пианиста с парохода «Вирджиния», очаровывшего публику свои талантом, всю жизнь прожившего на борту судна и погибшего вместе с ним. Постановщики обещают, что спектакль будет совершенно иным и вообще «про другое», это не перенос на сцену театра версии режиссера Дмитрия Петренко, а новая, совершенно оригинальная работа.

За роялем в спектакле будет Улдис Мархилевич, также участвовавший в пресс-конференции.

Какая именно музыка зазвучит в спектакле Мархилевич пока точно не знает - все пока еще только в процессе! - но он все же скромно надеется, что будет звучать в том числе и музыка его собственного сочинения.

Предложение театра о сотрудничестве композитор считает большой для себя удачей, о которой он даже и не мечтал, зная, что в Рижском русском театре за роялем - всегда Маэстро!.. Но на сей раз Раймонд Паулс уступает место на сцене коллеге.

А что ждет рижан и гостей столицы в декабре, когда в канун новогодних праздников в топе красивые и добрые детские спектакли? На сей раз поставят «Дюймовочку» - Рената Сотириади, ранее сделавшая на нашей сцене «Снежную королеву», предлагает собственную инсценировку сказки, любимой и детьми и взрослыми. Подробности - ближе к премьере, намеченной на 16 декабря.