Закулисье Cirque du Soleil: Мимы, костюмы, репетиции и отжимания

Живая музыка, команда из 100 профессионалов, невероятные акробатические номера, отсутствие страховки, фантастический грим, мимы, воздушные гимнасты, видео-арт, сумасшедшие сценические костюмы - всё это о любимом многими цирковом шоу Cirque du Soleil, которое известно не только своими фееричными, яркими и неповторимыми номерами от лучших артистов мира, но и отказом использовать в постановках животных. Русский TVNET побывал на репетиции шоу Varekai в Arēna Rīga, прогулялся по закулисью и пообщался с актерами!

В центре постановки Varekai лежит древнегреческая легенда об Икаре – раненый он падает в неведомый лес. Чтобы выбраться и выжить, чтобы найти себя и не сломаться, он должен вновь обрести крылья.

В странствиях Икара сопровождают обитатели таинственного леса, расположенного у подножия вулкана, «где бы то ни было».

В какой-то степени это история о преодолении себя и умении вовремя попросить помощь у тех, кто находится рядом. Именно об этом Русский TVNET и пообщался с исполнителем одной из главных ролей - «Смотрителем неба» Андреем Кислициным.

Мим, физический актер, который уже приезжал в Ригу с шоу Alegria, рассказал:

"Даже если ты очень устал, ты должен отработать на сто процентов. Ты не знаешь, кто сидит в зале, насколько он мечтал попасть в Cirque du Soleil, поэтому ты должен всегда держать себя в форме - и в физической, и в психологической, и эмоциональной. Я не клоун, я такой веселый характер, и когда у меня спрашивают: "Как ты выходишь на сцену когда у тебя плохое настроение?", я отвечаю: "Именно здесь начинается профессионализм".

Ты доносишь сказку до человека, и когда ты выходишь один на один к зрителю, ты ответственен за каждое маленькое или большое сердечко, в которые ты должен вложить доброту, сказку. Не сдаваться, бороться, всегда вперед!

Если говорить о физическом преодолении себя... нужно просто отжиматься, прыгать, подтягиваться, я это делаю для красоты, потому что всем достались костюмы, а мне... только штаны!"

Говоря о большом творческом коллективе Cirque du Soleil, Андрей отметил:

«Мы все большие друзья! Я могу вам точно сказать - у нас самые идеальные отношения в коллективе, которые я когда-либо видел. Любые национальности, любая религия, любая сексуальная ориентация - все очень разные, но все друг друга очень сильно любят!»

О том, как выглядит подготовка костюмов для шоу, где хранится сценический макияж и что происходит за кулисами всемирно известного шоу, смотрите в нашем видео!

Напоминаем, с 20 по 24 сентября в Arēna Rīga гостит Cirque du Soleil с новой постановкой Varekai. Зрителей ожидают пять дней фееричных, ярких и неповторимых номеров от лучших артистов мира и профессионалов своего дела!