Феерично: Рижские зрители замерли, увидев «Русские качели» Cirque du Soleil

В «Арена Рига» прошло первое представление легендарного Cirque du Soleil, который известен не только высокотехнологичной воздушной акробатикой и невероятными костюмами, но и своим принципиальным отказом использовать в шоу животных.

Наблюдая за отточенным, профессиональным, техничным выступлением актёров меня всё время не покидали мысли о безграничных возможностях человеческого тела.

Глядя на то, с какой лёгкостью изгибаются акробатки, как воздушно парят под куполом циркачи с ремнями на запястьях, невозможно представить, что за каждым прыжком, каждым сальто, каждым шпагатом под потолком стоят годы изнурительных тренировок, десятки травм, ушибов и растяжений...

В основе постановки Varekai лежит легенда об Икаре - раненый, он падает в неведомый, таинственный лес. Чтобы выбраться и выжить, найти себя и не сломаться, он должен вновь обрести крылья. Это история о преодолении себя, умении предложить и получить поддержку, оказалась близка как самым юным зрителям, которые с нескрываемым восторгом наблюдали за мимами и танцорами в ярких нарядах, так и взрослым, которые, затаив дыхание, следили за трюками воздушных акробатов.

В шоу Varekai вошли такие номера как «Полёт Икара», «Тройная трапеция», «Грузинский танец», «Воздушные ремни », «Жонглирование», «Лампочка», «Эквилибр» и т.д. Как и в каждом шоу Cirque du Soleil, все это сопровождается живой музыкой.

Между номерами зрительный зал развлекали два клоуна, которые пытались «творить волшебство», однако всякий раз из этого не выходило ничего хорошего.

Забудьте клоунов с красными носами, которые из длинных воздушных шариков делают фигурки собачек; забудьте фокусников, которые выпускают голубей из шкатулок и извлекают цветные платочки из рукавов - в исполнении актёров Cirque du Soleil даже клоунада выходит остроумной и фееричной.

Кульминацией шоу Varekai стал зрелищный номер «Русские качели», ставший «визитной карточкой» Cirque du Soleil. Этот номер исполняют 16 человек, длится он 8 минут 30 секунд.

Сначала рижские зрители буквально замерли, увидев, как гимнасты прыгают без страховки на непостижимую высоту, после чего последовал настоящий «взрыв» - эмоциям не было предела.

Шоу Varekai в «Арена Рига» не оставило равнодушным никого, однако изложить эмоции от увиденного практически невозможно... точно также, как и оценить виртуозное выступление, просматривая видео на Youtube. После шоу в голове крутилась избитая, но как нельзя кстати подходящая фраза: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»!

А увидеть шоу рижане смогут ещё на протяжении 4 дней - после четырехлетнего перерыва Cirque du Soleil вернулся в Ригу и представляет свою постановку Varekai с 20 по 24 сентября.