Директор Каннского кинофестиваля: есть ли шансы у фильмов из Латвии

Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо стал особым гостем стартующей сегодня «Балтийской жемчужины». Специалист прибыл в латвийскую столицу, чтобы рассказать о своем уникальном опыте и том, как латвийские режиссеры могут попасть в конкурсный список его фестиваля.

На встречу пришли молодые режиссеры, актеры, критики, журналисты и просто интересующиеся кино. Тьерри Фремо неустанно повторял, что кино — это настоящее искусство, как литература или живопись, а искусство не может просто так исчезнуть, хотя многие и говорят, что кино может умереть. Причина — в развитии сериального бизнеса, онлайн-кинотеатров, привычных кинозалов по всему миру становится все меньше, привычки зрителей меняются, но при всем этом остается неизменным сам фильм, и пока на свете будет хоть один режиссер, кому интересно снимать, кино не умрет, уверен Фремо.

Другое дело — виртуальная реальность. По мнению Тьерри Фремо, это что-то совсем иное. Если братья Люмьер снимали свое кино, чтобы объединить людей в кинотеатре у одного большого экрана, то виртуальная реальность делает просмотр кино делом индивидуальным. Зато это позволяет полностью окунуться в выдуманный (или нет) мир. Картина Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Плоть и песок», показанная в этом году на Каннском фестивале, поразила Фремо и по его мнению, это абсолютно новое слово в киноиндустрии. Это кино будущего. Неполные 7 минут в очках виртуальной реальности позволили зрителям стать частью группы беженцев из Мексики и пережить все то, что они чувствовали во время незаконного пересечения границы. По сравнению с этим фильмы Джеймса Камерона и Джорджа Лукаса — это уже прошлое. Не зря Камерон в своих новых «Аватарах» пытается применить технологию виртуальной реальности, отметил Фремо.

Благодаря новым технологиям становится все проще делать что-то оригинальное, но умрет ли из-за этого кино классическое? Тьерри Фремо считает, что нет, ведь это отдельный вид искусства, но изменения в киноиндустрии точно будут. Этот процесс начался уже давно. Раньше хорошее кино можно было увидеть по телевизору, сегодня это редкость, у телевидения другой формат, а молодежь вообще сегодня не смотрит телевизор и не слушает радио. Мир меняется.

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Молодых латвийских режиссеров интересовало, как сделать так, чтобы их фильм попал в программу Каннского кинофестиваля. Есть ли какие-то особые критерии? На это Тьерри Фремо ответил отрицательно: «Кино — не легкая форма искусства. Фильм должен быть великолепным». Если он хорош, его обязательно покажут.

По словам Тьерри Фремо,

Каннский кинофестиваль очень демократичен. Фильм для показа может прислать любой, как классик, так и молодой автор, а сами картины могут быть как снятые на профессиональную камеру, так и простым телефоном.

Команда фестиваля всегда открыта для новых форм киноискусства и для новых имен, ведь иначе их не найти. Причем сегодня фильмы принимаются в том числе и в виде простого линка, конкурс идет в ногу со временем. Директор отметил, что в этом году впервые ни один из представленных на фестивале режиссеров не выбрал показ своего фильма на кинопленке (в прошлом году был один), все — в цифре. Это новая реальность.

«Канны — место для режиссеров, новых и традиционных форм кино. Место для больших блокбастеров и неизвестных авторов из редко представляемых стран. Канны — это лицо мирового кино сегодня», - уточнил Тьерри Фремо.

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Как все это работает? Есть три команды: одна отсматривает французские фильмы (их в год снимается по 250 штук, около 100 подают заявку на фестиваль, и лишь 3-4 проходят отбор), вторая — мировое кино (в ней всего 3 человека), и третья отвечает за все новые формы кино, в ней работают добровольно. Первым двум командам с февраля по апрель приходится отсматривать по 7 фильмов за день, чтобы выбрать те немногие, которые достойны войти в программу фестиваля. Как выбирают фильм? Он прежде всего должен быть хорошим. И это главный критерий. Так что и у латвийских фильмов есть шанс попасть в заветный список.

«Где бы вы ни были, вы должны делать, что чувствуете, за что боретесь. Вы можете быть гением и написать что-то новое или выйти в мир и использовать увиденное в нем, использовать чужой опыт», - дал совет киноэксперт. Кстати, он никогда не высказывает своего мнения о фильмах, чтобы кто-то потом не мог использовать его слова в свою пользу. Но в качестве одного из любимых режиссеров все же назвал Жан-Люка Годара.

«Я люблю кино во всех его формах», - много раз повторял Тьерри Фремо о деле всей своей жизни. Сегодня на Открытии кинофестиваля «Балтийская жемчужина» он представит фильм «Люмьеры!», в котором собраны более ста лучших короткометражек Луи и Огюста Люмьеров с комментарием директора Каннского кинофестиваля. По его мнению, сейчас переломный момент в кино, и как когда-то братья Люмьер перевернули мир кино, так сейчас происходит и с виртуальной реальностью. Так что мы живем в интересное время!