Музыкальная академия открывает сезон романтическим концертом

В воскресенье, 1 октября, в 16:00 все любители музыки приглашаются в Большой зал Латвийской Музыкальной академии им. Язепа Витола (JVLMA) на концерт симфонического оркестра в честь открытия сезона. Днём раньше, 30 сентября, благодаря поддержке Государственного фонда культуры, оркестр выступит в Центре культуры г. Смилтене.

По традиции в программу первого концерта сезона включены широко известные, привлекающие внимание слушателей своим мелодизмом и гармонической красочностью симфонические произведения композиторов-романтиков. Под управлением Андриса Вецумниекса прозвучат сочинения мирового уровня: увертюра «Сон в летнюю ночь» Феликса Мендельсона-Бартольди, концерт для эуфониума (теноровой тубы) с оркестром Йозефа Горовица, в котором как солист выступит Виктор Иглесиас Санчес (Victor Iglesias Sanchez) – студент из Испании, обучающийся ныне в нашей академии по программе обмена студентов Erasmus, а также Третья симфония d moll (посвящённая Вагнеру) гения романтизма Антона Брукнера.

На просьбу охарактеризовать первую концертную программу наступающего сезона дирижёр Андрис Вецумниекс ответил, что слушателей в этом концерте ожидают особые впечатления, а выбранные произведения поразят разнообразием своего содержания – от сказки, фантазии до погружения в философские глубины размышлений о жизни. Основная тема программы – это романтика, романтика, романтика… Как своего рода приветствие при встрече прозвучит в начале концерта полная юношеских чувств и мечтаний увертюра «Сон в летнюю ночь» представителя раннего романтизма Мендельсона-Бартольди, сочинённая им в 17 лет и опирающаяся на одну из лучших комедий У. Шекспира.

В продолжение концерта состоится встреча с так называемым неоромантизмом, который представлен концертом для эуфониума с оркестром Й. Горовица. Произведение сочинено в 1972 году и представляет собой один из первых концертов для этого инструмента (эуфониума), в этом сочинении соединились как лиризм, присущий композитору (и это коренится в мелодике народного типа), так и виртуозность, требующая от солиста великолепной подготовки и техники игры на инструменте.

Во второй части концерта симфонический оркестр JVLMA впервые за время своего существования исполнит Третью симфонию представителя позднего романтизма Антона Брукнера, которую автор посвятил объекту своего восхищения и преклонения Рихарду Вагнеру. Это произведение отличает богатый и красочный гармонический язык, строгое полифоническое мышление и весьма значительная продолжительность по времени исполнения, но главное – это обаяние музыки божественной красоты.

В целом в этом сезоне симфонический оркестр JVLMA предложит слушателям пять концертных программ, которые прозвучат не только в Риге, но также в других городах Латвии и за её пределами. Уже в конце октября при участии симфонического оркестра JVLMA будет открыт 7 Международный конкурс пианистов им. Язепа Витола. В течение сезона оркестр будет сотрудничать с разными латвийскими и зарубежными дирижёрами, в числе которых Атварс Лакстигала (Atvars Lakstīgala), Нормундс Шне (Normunds Šnē), Гунтис Кузма (Guntis Kuzma, все они из Латвии), Кристиан Ярви (Kristjan Järvi, Эстония), Модест Баркаускас (Modestas Barkauskas, Литва), Пётр Вандиловский (Белоруссия). По традиции состоится также концерт с молодыми дирижёрами – Марцисом Микельсоном (Mārcis Miķelsons) и Янисом Стафецким (Jānis Stafeckis).

Стоит также отметить участие представителей музыкальных академий Балтии в оркестре (сокращённо ВАО), в котором объединены молодые таланты из академий Литвы, Латвии и Эстонии в честь празднования столетия своих стран. Начав концерты весной 2017 года в Риге и Тарту, в 2018 году, т.е. в рамках гастролей, посвящённых этому столетнему юбилею, ВАО даст концерты в Латвии, Литве, Эстонии, а также Гданьске и Берлине.

Открытие сезона симфонического оркестра JVLMA состоится в Смилтене 30 сентября с.г. в 16.00 в Центре культуры г. Смилтене. Вход свободный.

В Риге концерт состоится 1 октября в 16.00 в Большом зале JVLMA. Цена билета – 5 € (билеты в кассах Biļešu Paradīze или за час перед концертом в Музыкальной академии).