Театр, сценография и современное искусство: «Золотая маска» приглашает на особые мероприятия

В 12-й раз в трех крупнейших городах страны проходит масштабный театральный фестиваль «Золотая маска в Латвии», который ежегодно привозит лучшие российские постановки и блестящих артистов. В этом году, как и всегда, программа фестиваля насыщена и полна приятных сюрпризов. Кроме спектаклей, которые покажут в Лиепае, Вентспилсе и Риге, пройдут интереснейшие открытые лекции и мастер-классы.
Представляем вашему вниманию подробную программу мероприятия «Золотой маски в Латвии»:
3 октября , 19:00
Рига, театр «Дайлес», Большая сцена
Спектакль «ИВАНОВ»
Театр Наций, Москва
4 октября, 14:00
Рига, Латвийская Академия культуры, Zirgu pasts, Рига, ул. Дзирнаву, 46
Открытая лекция Кристины Матвиенко «РОССИЙСКИЙ ТЕАТР СЕГОДНЯ: ЛАНДШАФТ БЕЗ ГРАНИЦ И ФОРМАТОВ» (на русском языке, с синхронным переводом на латышский язык)
9 октября, 19:00
Рига, театр «Дайлес», Малая сцена
Спектакль «the_MARUSYA»
Компания «Диалог Данс», Кострома
По окончании спектакля состоится его обсуждение со зрителями. Модератор дискуссии -- Зане Крейцберга.
10 октября, 12:00
Фойе 2-ого этажа театра «Дайлес»
Пресс-конференция Театра им. В. Маяковского (Москва)
10 октября, 14:00
Рига, Музей театра имени Эдуарда Смильгиса, улица Э. Смильгя, 37
Открытая лекция легендарного театрального художника Сергея Бархина «СЦЕНОГРАФИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...».
10 октября, 19:00
Рига, театр «Дайлес», Большая сцена
Спектакль «РУССКИЙ РОМАН»
Театр им. Вл. Маяковского, Москва
11 октября, 13:00
Рига, Латвийская Академия культуры, Zirgu pasts, ул. Дзирнаву, 46
Творческая встреча художественного руководителя театра им. Маяковского Миндаугаса Карбаускиса и драматурга Марюса Ивашкявичюса со студентами Латвийской Академии культуры и театральной общественностью. Модератор - Хенриетта Верхоустинска
11 октября, 19:00
Лиепая, Лиепайский театр, Большая сцена, 19:00
Спектакль «КАФЕ ИДИОТ»
Театр «Балет Москва», Москва
12 октября, 12:00
Фойе 2-го этажа театра «Дайлес»
Пресс-конференция Театра «Мастерская П.Н. Фоменко» (Москва)
12 октября, 19:00
Вентспилс, театральный дом «Юрас Варты»
Спектакль «РУССКИЙ РОМАН»
Театр им. Вл. Маяковского, Москва
13 октября, 19:00
Рига, театр «Дайлес», Большая сцена
Спектакль «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
Театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
Вентспилс, театральный дом «Юрас Варты»
Спектакль «КАФЕ ИДИОТ»
Театр «Балет Москва», Москва
14 октября, 19:00
Рига, театр «Дайлес», Большая сцена
Спектакль «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
Театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
Лиепая, Лиепайский театр, Большая сцена
Спектакль «РУССКИЙ РОМАН»
Театр им. Вл. Маяковского, Москва