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Театр, сценография и современное искусство: «Золотая маска» приглашает на особые мероприятия

Русский TVNET
Фото: Пресс-фото

В 12-й раз в трех крупнейших городах страны проходит масштабный театральный фестиваль «Золотая маска в Латвии», который ежегодно привозит лучшие российские постановки и блестящих артистов. В этом году, как и всегда, программа фестиваля насыщена и полна приятных сюрпризов. Кроме спектаклей, которые покажут в Лиепае, Вентспилсе и Риге, пройдут интереснейшие открытые лекции и мастер-классы.

Представляем вашему вниманию подробную программу мероприятия «Золотой маски в Латвии»:

3 октября , 19:00

Рига, театр «Дайлес», Большая сцена

Спектакль «ИВАНОВ»

Театр Наций, Москва

4 октября, 14:00

Рига, Латвийская Академия культуры, Zirgu pasts, Рига, ул. Дзирнаву, 46

Открытая лекция Кристины Матвиенко «РОССИЙСКИЙ ТЕАТР СЕГОДНЯ: ЛАНДШАФТ БЕЗ ГРАНИЦ И ФОРМАТОВ» (на русском языке, с синхронным переводом на латышский язык)

9 октября, 19:00

Рига, театр «Дайлес», Малая сцена

Спектакль «the_MARUSYA»

Компания «Диалог Данс», Кострома

По окончании спектакля состоится его обсуждение со зрителями. Модератор дискуссии -- Зане Крейцберга.

10 октября, 12:00

Фойе 2-ого этажа театра «Дайлес»

Пресс-конференция Театра им. В. Маяковского (Москва)

10 октября, 14:00

Рига, Музей театра имени Эдуарда Смильгиса, улица Э. Смильгя, 37

Открытая лекция легендарного театрального художника Сергея Бархина «СЦЕНОГРАФИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...».

10 октября, 19:00

Рига, театр «Дайлес», Большая сцена

Спектакль «РУССКИЙ РОМАН»

Театр им. Вл. Маяковского, Москва

11 октября, 13:00

Рига, Латвийская Академия культуры, Zirgu pasts, ул. Дзирнаву, 46

Творческая встреча художественного руководителя театра им. Маяковского Миндаугаса Карбаускиса и драматурга Марюса Ивашкявичюса со студентами Латвийской Академии культуры и театральной общественностью. Модератор - Хенриетта Верхоустинска

11 октября, 19:00

Лиепая, Лиепайский театр, Большая сцена, 19:00

Спектакль «КАФЕ ИДИОТ»

Театр «Балет Москва», Москва

12 октября, 12:00

Фойе 2-го этажа театра «Дайлес»

Пресс-конференция Театра «Мастерская П.Н. Фоменко» (Москва)

12 октября, 19:00

Вентспилс, театральный дом «Юрас Варты»

Спектакль «РУССКИЙ РОМАН»

Театр им. Вл. Маяковского, Москва

13 октября, 19:00

Рига, театр «Дайлес», Большая сцена

Спектакль «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»

Театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва

Вентспилс, театральный дом «Юрас Варты»

Спектакль «КАФЕ ИДИОТ»

Театр «Балет Москва», Москва

14 октября, 19:00

Рига, театр «Дайлес», Большая сцена

Спектакль «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»

Театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва

Лиепая, Лиепайский театр, Большая сцена

Спектакль «РУССКИЙ РОМАН»

Театр им. Вл. Маяковского, Москва

Рига
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