Театр, сценография и современное искусство: «Золотая маска» приглашает на особые мероприятия

В 12-й раз в трех крупнейших городах страны проходит масштабный театральный фестиваль «Золотая маска в Латвии», который ежегодно привозит лучшие российские постановки и блестящих артистов. В этом году, как и всегда, программа фестиваля насыщена и полна приятных сюрпризов. Кроме спектаклей, которые покажут в Лиепае, Вентспилсе и Риге, пройдут интереснейшие открытые лекции и мастер-классы.