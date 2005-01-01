Директор Рижского русского театра Эдуард Цеховал нашел преемника?

Рижским русским театром имени Михаила Чехова много лет руководит Эдуард Ильич Цеховал. Его имя стало легендой - синонимом целой театральной эпохи. И сегодня наш русский театр на подъеме - череда ярких премьер, успех на фестивалях, любовь и доверие публики и профессионалов театрального мира, которые считают за честь здесь делать спектакли. И вдруг прошел слух: «Цеховал уходит...»

Цеховал - уходит?.. Да кто же поверит в такую нелепицу! Ведь Эдуард Ильич театр возглавляет с 1990 года, давно стал органичной его частью и чего только они вместе не пережили!.. В том числе пережили и многих министров культуры - в масштабах страны, и многих художественных руководителей - в масштабах театра.

Но знающие люди уверенно говорят: господин Целовал решил передать бразды правления молодым, и на посту директора Рижского русского театра им. Мих. Чехова останется только до конца нынешнего года и уже готовит себе преемника, кандидатура, говорят, и с министерством культуры уже согласована. И даже более: утверждают, что коллективу театра об этом на днях самим директором по-честному было объявлено.

Сайт Рижского русского театра им. Мих.Чехова

Русский TVNET не на шутку встревожили эти слухи. И мы попытались проверить по своим источникам. Люди, близкие к труппе театра, нам подтвердили, что все так и есть.

И даже назвали имя возможного преемника - вернее, преемницы. Говорят, что Эдуард Цеховал хотел бы видеть на посту директора театра Дану Бйорк (Чернецову) - прекрасную актрису с хорошими организаторскими навыками и способностями.

Но все не так просто... Потому что назначение директора театра - прерогатива министерства культуры, ведь Рижский театр русской драмы - один из семи государственных театров Латвии, получающих дотации от государства. И - один из всего четырех театров, самостоятельно зарабатывающих за счет билетов и прочего более 50 процентов от суммы этих дотаций.

Русский TVNET заглянул на официальный сайт министерства культуры - действительно, Договор о сотрудничестве между русским театром и минкультом действителен до 31 декабря нынешнего года.

Ныне действующее соглашение о делегировании государством театру некоторых задач в области культуры в январе 2005 года подписали со стороны министерства - министр культуры Даце Мелбарде, а со стороны театра - директор Эдуард Цеховал. Кто подпишет следующий документ - вопрос открытый.

Сайт министерства культуры

Разумеется, русский TVNET попытался получить комментарий у самого Эдуарда Цеховала, директор ответил на звонок, но от комментариев отказался. Он не подтвердил, но и не опроверг информацию, имеющуюся в распоряжении редакции.

Если вдруг передумает - мы в точности передадим его слова читателям.

Не секрет: редакция русского TVNET - как и наши читатели - любит наш русский театр, потому мы и разволновались.

Успокоим друзей и поклонников театра: в любом случае, понятно, что Эдуард Ильич с театром не расстанется. Можно предположить, что он продолжит работу в составе совета гарантов театра - влиятельной и авторитетной организации, единственной в своем роде и восстановленной благодаря инициативе и предприимчивости директора. Наверняка продолжит заниматься и продюсированием. Может быть, затеет новые небывалые проекты - с его-то связями в театральном мире!..

... А пока жизнь в театре идет своим чередом - сыграна первая премьера сезона, спектакль «Почтисчастье», поставленный режиссером Сергеем Голомазовым с очень сильной командой. Часть труппы отправилась на фестиваль «Балтийские сезоны» в Калининград и уже сегодня спектаклем «Гранатовый браслет» по Куприну откроет фестивальную программу «Современная классика».

Сайт фестиваля "Балтийские сезоны"