Евгений Миронов о Риге: «Запретные вещи я именно здесь попробовал впервые»

"Рига, пожалуй, единственный город, в который привозят все мои премьерные спектакли... В России пока что такого города нет. Видимо, здесь нас так встречают, что хочется сюда приезжать!.. Спасибо за тот высокий уровень, которые здесь выдерживают из года в год." Эти слова сказал на пресс-конференции фестиваля "Золотая маска" в Латвии" Евгений Миронов - народный артист России и художественный руководитель московского Театра Наций.

Разумеется, любимый актер и российского и латвийского зрителя говорил и о театре. О том, чем стал для него и для труппы спектакль по ранней чеховской пьесе «Иванов» в котором он вместе с Чулпан Хаматовой, Лизой Боярской, Виктором Вержбицким вышли на сцену театра «Дайлес» 3 октября.

Говорил Евгений о том, почему для него герой этой пьесы - сам Чехов и есть, объяснял зачем было переносить действие в наши дни и что такое «харакири по-русски». Вспоминал смешные эпизоды из поездки театра на остров Сахалин.

Очень тепло говорил о давней дружбе своего театра с латвийским режиссером Алвисом Херманисом, которому уже несколько лет, как нежелательному лицу, запрещен въезд в Россию, из-за чего многие проекты остановились... Признался, что в Риге и у него, и у театра, очень много друзей.

Кстати, в задних рядах конференц-зала Управления рижским свободным портом, где проходила пресс-конференция скромно сидел режиссер Тимофей Кулябин, поставивший «Иванова» на сцене Театра Наций. Присутствовали и занятые в спектакле актеры - Лиза Боярская и Виктор Вержбицкий, присоединившиеся к участникам пресс-конференции с опозданием, были встречены аплодисментами.

Но больше всего вопросов задавали именно Евгению Миронову. И как художественному руководителю театра, и как давнему другу опального в России Херманиса, и ... просто как Евгению Миронову.

Ведь любимец публики не очень-то часто сам выходит на сцену в главных ролях - у руководителя театра забот хвата. Для «Иванова» он сделал исключение.

FOTO: Зане Битере, LETA

Кстати, Евгений Витальевич по-честному обратил внимание журналистов тот факт, что спектакль пока что к «Золотой маске» ... отношения не имеет. В том смысле, что российской Национальной премии «Иванов» еще не получал.

Но спектакль был включен в программу Russian Case, предназначенную для иностранных гостей фестиваля «Золотая маска», и там постановку для показа в Латвии и выбрали.

После пресс-конференции всей толпой пошли сажать деревья - такая у «Золотой маски» традиция. Деревья сажали весело! А когда все закончилось, Евгений Миронов, хоть и явно торопился убежать, ответил на вопросы коллег с телевидения и любезно согласился подробнее рассказать порталу TVNET о том, с каких пор и за что именно он любит Ригу.

- Скажите, пожалуйста, чем Вас привлекает Рига? У Вас здесь только театральные дела?

- Для меня Прибалтика всегда была первой заграницей - я же уже достаточно взрослый человек, недавно у меня был юбилей. Запретные, заветные какие-то вещи, каких не было у нас, я как и многие мои ровесники именно здесь попробовал впервые. А сейчас и у нас все есть...

Но примеры совместной работы в театре доказывают, как мы друг другу необходимы. У нас нет, например, таких режиссеров, которых рождает прибалтийская земля. Здесь есть условия - понимаете, даже погодные условия - чтобы здесь родились такие неторопливые, спокойный, очень умные, талантливые режиссеры. А у нас есть материал...

- ... Уточните, пожалуйста, такие режиссеры, как, например...

- Такие как Некрошюс, как Херманис, как Коршуновас, и как много-много других у вас есть замечательных режиссеров. Много очень!.. А у нас есть артисты, с такой готовностью работать, с таким открытым нутром, каких у вас нет.

- Разница менталитетов?

- Вы абсолютно правы - менталитет тоже, и еще то, что мы нуждаемся друг в друге. Не говоря уж о том, что мы просто соседи. И

плевать надо на все сиюминутные, сегодняшние препоны между политиками. Мы делаем свое дело, и я счастлив, что здесь это большой имеет отклик - всегда.

И всегда здесь принимают русских артистов лучше, чем в любом российском городе.

- Спасибо большое! Хороших дней в Риге.

Сайт фестиваля