Елизавета Боярская: «Рига для меня больше, чем просто красивый город...»

Актрису Елизавету Боярскую с Ригой связывают не только театральные гастроли. В день открытия фестиваля «Золотая маска» в Латвии русский TVNET задал представительнице знаменитой актерской династии несколько вопросов. О том, что связывает ее с Ригой, над какими ролями в театре и кино она сейчас работает и какова ее героиня в спектакле по чеховской пьесе «Иванов» (Театр Наций).

Уже в 12-й раз осень в Ригу приходит вместе с фестивалем «Золотая маска» в Латвии. Показ лучших российских спектаклей становится важным событием в культурной жизни. За день до первого фестивального спектакля на сцене театра «Даллес» - чеховского «Иванова», привезенного Театром Наций, - артисты и все причастные к фестивалю сажали деревья. И Елизавета Боярская принимала в этом самое деятельное участие.

Еще бы не веселиться - саженцы от «Латвия межи» оказались... боярышником! Разумеется, мы воспользовались случаем и задали актрисе несколько вопросов.

FOTO: Татьяна Одыня, TVNET

- Лиза, Вы в Риге наверняка ведь не впервые. Только дела театральные Вас в Ригу приводят, или что-то еще? Есть к Риге свое собственное отношение?

- Конечно, я здесь не в первый раз!.. В основном с гастролями приезжаю - с Малым драматическим театром Санкт-Петербурга, теперь это Театр Европы, а в этот раз - с московским Театром Наций. В Риге какое-то время жил и работал здесь в театре папин брат, Александр Боярский. Поэтому для нас это нечто большее, чем просто город, в который приезжаешь на гастроли.

И потом,

в Риге как-то все по-домашнему, приезжаешь как к себе домой. Обычно ведь мы на гастроли едем куда-то к кому-то, чтобы вернуться домой. А здесь хочется бывать, здесь так много приятных тебе людей, с добрым и учтивым отношение. Здесь взыскательная, интересная публика, избалованная хорошими театральными коллективами, ведь столько всего сюда привозят.

"Золотая маска" в Латвии, сайт фестиваля

Поэтому привозить сюда спектакль - это всегда большая ответственность. Зритель не просто рад априори приезду артистов, но смотрит постановки с внимание, сосредоточенно. Так что я каждый раз получаю большое удовольствие. И даже если очень устаю, всегда нахожу время по Риге погулять, потому что исторический центр мне очень нравится.

- Только старая Рига место Ваших прогулок или что-то еще?

- В основном это старая Рига, во всяком случае, сил хватает, чтобы погулять и провести время именно там, зайти в какой-то костел, послушать службу.

- Пожалуйста, несколько слов о новых ролях, над которыми Вы сейчас работаете и которых зрители еще не видели.

- Сейчас я снимаюсь в сериале - двенадцатисерийный фильм делает продюсерский центр Валерия Тодоровского. Фильм называется «Ворона», это детективная история, снимают дебютанты Евгений Сосницкий и Ольга Ангелова, они сами написали сценарий. Я намеренно решила пока уйти от исторических реалий...

- Вынырнуть в современность...

- Вынырнуть в современность, да, с современностью у меня до сих пор как-то не складывалось, бывали, конечно, роли, но в основном все же исторические фильмы. А тут я соблазнилась, потому что действительно хороший сценарий. Съемки будут идти до конца ноября. А в театре - в Малом драматическом мы начинаем репетировать «Братьев Карамазовых».

- А Ваша героиня в сериале - она кто?

- Следователь. Я даже не думала, насколько это сложно! Ведь когда фильм смотришь - следишь за сюжетом, и это тебя завораживает. А когда сама начинаешь примеряться,

понимаешь, что это очень сложная роль, потому что ты все время слушаешь - обычно ведь ты действуешь, а тут только задаешь вопросы и слушаешь... А играют, плетут интриги - другие, противоположные тебе персонажи.

- А вы с работой реальных следователей тоже знакомились?

- Да, я познакомилась с девушкой, которая в том же звании, что и моя героиня, и в том же районе работает. Она - капитан, в следственном отделе Адмиралтейского района. Мы много с ней провели времени, и много интересного она мне рассказывала. Еще у меня есть одноклассник, он работал судмедэкспертом, и с ним мы тоже долгие беседы проводили...

Даже если роль современная, вопрос глубины - это вопрос личного желания артиста, можно столько всего узнать, чтобы было чем наполнять свои результаты, несмотря на то, что это современность и никаких серьезных сопутствующих исторических обстоятельств нет.

- А съемки походят в Питере?

- Съемки все в Петербурге, да.

- А Ваша роль в «Иванове»? Вы на сцене - сильная женщина?

- Безусловно, да. Что касается моей героини - мне не нравится этот тип женщин, для меня это противоестественно - то, как моя героиня там себя ведет. Но есть определенная режиссерская трактовка, есть трактовка образа. Действие как бы перенесено в современность, но тем не менее это очень чеховская пьеса, очень классическая. И работать мне было очень интересно - другие партнеры, у всех разные школы, это всегда очень интересный опыт.

- Спасибо большое, удачи Вам.