Стол из эротической комнаты Екатерины II пустят с молотка

На аукционе Sotheby's будет продан стол императрицы Екатерины II, который якобы находился в ее эротической комнате. Предварительная стоимость лота составит около 20 тысяч долларов, о чем отмечено на официальном сайте аукционного дома.

«Из многих легенд, связанных с Екатериной II, одна из самых известных гласит, что у неё был тайный эротический кабинет.

По некоторым данным, он находился в частных квартирах императрицы в Гатчинском дворце.

По другой версии, комната была в одном из дворцов Царского Села», - отмечают организаторы аукциона.

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Также они заявляют, что изначально к столу прилагался в комплекте стул. Однако позднее, в 1941 году, он якобы был уничтожен.