В Ригу привезли «Голову террориста» и платье из Мертвого моря

Новое выставочное пространство ZUZEUM приглашает на выставку «Мечты и драмы». Израильское современное искусство впервые представлено в странах Балтии работами сразу четырнадцати известных в своей стране и в мире художников.

Создание в Риге нового выставочного пространства - давняя идея коллекционеров и меценатов Дина и Янис Зузансы. В настоящее время их частный музей на углу улиц Лачплеша и Сатеклес находится в стадии проектирования, проект перестройки бывшего фабричного здания делает бюро архитектора Зайги Гайле.

Здание, где разместится частный музей под названием «Zuzeum» — образец индустриальной архитектуры конца Х1Х насчала ХХ века, а многие экспонаты частной коллекции семьи Зузенов относятся именно к этому периоду.

Всего же коллекция насчитывает порядка 5000 работ латышских художников, для их размещения построят и пристройку к старому зданию фабрики.

Пробковая фабрика, построенная в начале ХХ века, а в недавнем прошлом рижанам была известна как «Sapņu fabrika», потом пустовала. Новый выставочный центр здесь еще только создается, но выставки уже идут. Именно здес, на улице Лачплеша, 101 открылась самая крупная выставка современного искусства Израиля, которая будет открыта до 5 ноября.

FOTO: Пресс-фото, Izstāde “Sapņi un drāmas”

На выставке «Мечты и драмы» в ZUZEUM представлены сразу 14 известных художников, в работах которых отражены практически все направления израильского актуального искусства. Всего несколько примеров.

«Соляная невеста» Сигилит Ландау (в сотрудничестве с Йотамом Фромом) — некогда черное платье фасона начала ХХ века на два года было погружено в воды Мертвого моря.

И далее в фотографиях фиксировался процесс образования на нем соляных кристаллов.

Живущий в Берлине израильский художник Эреза Израэли на выставке представлен работой «Голова террориста» - рефлексия на тему, весьма актуальная для Израиля и всего Ближнего Востока.

Традиции, непростая история региона и сплетение культур разных народов по-своему преломляются в работах художников. «Мечты и драмы» - самая крупная выставка современного искусства Израиля, когда либо показанная в странах Балтии.

FOTO: Пресс-фото, Izstāde “Sapņi un drāmas”

Продюсером выставки стало издательство Arterritory.com, выступившее в новом качестве и выпустившее каталог. В числе авторов каталога израильская художница коммиксов Тамара Блуменфельд и автор The New Yorker Рута Маргилан, дизайн издания создал художник Крис Салманис.

FOTO: Пресс-фото, Izstāde “Sapņi un drāmas”

Проект поддержал родившийся в Риге предприниматель и патрон искусства Леон Зильбер. Вход на выставу - бесплатный.