Ушел последний из живых свидетелей Серебряного века

В минувшие выходные умер Вячеслав Всеволодович Иванов - крупный ученый, обладавший огромной эрудицией и талантом говорить просто о сложном, не упрощая сути научных гипотез и истин, но делая их достоянием и знатоков, и профанов. Лингвист, филолог, антрополог, философ, поэт, переводчик с десятков языков, академик РАН, Британской академии и Американской академии искусства и науки, Академий наук Латвии, Литвы и Хорватии (список не полный!) он был последним из живых свидетелей Серебряного века...

Кто еще мог сказать мимоходом: «...мне об этом рассказывал Зощенко...» или «...когда мы встречались с Ахматовой...».

Он учился вести дневники у Корнея Чуковского, был хорошо знаком с Петром Капицей и Лилией Брик, дружил с Борисом Пастернаком, которому даже давал советы, близко знал Андрея Сахарова.

Он знал еще многих и многое - по детским впечатлениях и рассказам отца - опального советского писателя Всеволода Иванова. Или рассказам матери, изнутри знакомой с миром театра.

Знания наши о людях, идеях, страстях и трагедиях Серебряного века большей частью давным уже книжные. А Вяч. Вс. Иванов - так принято писать его имя, чтобы не возникало путаницы ни с отцом, ни с тезкой-поэтом. Домашние, друзья и коллеги называли его детским прозвищем Кома.

Негромко и несколько монотонно выдавал захватывающие рассказы с таким количеством сюжетов, интриг и подробностей, что у слушателей просто дух захватывало.

Свидетели времени. "Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует между строк..."

Слушателей у него всегда было много. Вячеслав Иванов создал целые научные направления в МГУ и РГГУ, был профессором американских университетов - сначала Стэнфордского, а затем Калифорнийского (в Лос-Анджелесе). Вклад его в науку давно оценен специалистами. Но дерзость его в академическом мире состояла еще и в том, что Вяч.Вс. Иванов, работавший на стыке гуманитарных, естественных, точных наук отваживался - на равных! - разговаривать с очень узкими специалистами, например, в области минералогии.

Предметом его интересов всегда был человек - как часть человечества. Человек между прошлым и будущим - счит шел на сотни тысяч и даже миллионы лет!

Занимаясь древними языками - в том числе мертвыми, следы которых остались только на стенах пещер - он всегда стремился заглянуть в будущее. Читал лекции и ученым мужам, и студентам и ... детям младего школьного возраста.

Рассказывал о главном.

Лекция на канале "Культура"

О том, что в современном мире ни одну глобальную проблему нельзя решить внутри отдельной страны... А трудности нужны человеку в жизни не менее, чем удачи...

И еще - ах, какие же фантастические возможности в области дешифровки древних посланий и клинописи открывают теперь новые технологии, в том числе машинный перевод, которым он тоже занимался в России. Лекций его в интернете - десятки и сотни. Так что ряды любопытных слушателей может пополнить каждый...

Свидетели времени. "Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует между строк..." часть 2

Что связывает посланника Серебряного века с Латвией? В науке одно время он плотно занимался Сергеем Эйзенштейном и взглядами режиссера на искусство, как систему знаком и символов.

В 1993 году Вяч.Вс. Иванов сновится академиком АН Латвии и Литвы - он, вместе с В.Н. Топоровым исследует балто-славянскиме языки и мифы балтийских народов.

...Полиглот, знавший чуть ли не сотню языков, он когда-то учил латышский, отдыхая с родителями в Юрмале. И тогда же посвятил Рижскому взморью свои юношеские строки:

"Мне кажется, что я попал в страну,

Где солнцем, как мячом, играют дети,

И стонут сосны, отходя ко сну,

И рыбаки развешивают сети..."