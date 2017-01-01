«Русский роман» литовской школы: сцены из супружеской жизни

«Золотая маска» привезла к нам один из самых титулованных спектаклей конкурса и фестиваля. Ведь «Русский роман» вроде бы о страстях и драмах в семье Льва Толстого. Но зрителя, как это не так уж и часто бывает, уводит в размышления о делах своих собственных. На сцене Театра Маяковского пьесу Марюса Ивашкявичюса поставил художественный руководитель театра Миндаугас Карбаускис. И в сценах из супружеской жизни смешались литература и жизнь - герои романов Льва Толстого вмешиваются в конфликты и дрязги его дома...

Спектакль стал одним из самых «звездных» на фестивале и конкурсе «Золотой маски» 2017 - на главную театральную премию современной России его выдвинули аж в пяти номинациях! И в трех из них «Русский роман» свои «Маски» действительно получил. Спектакль был отмечен как лучшая драматическая постановка большой формы, а также за лучшую женскую роль (Софью Андреевну Толстую сыграла народная артистка России Евгения Симонова и за работу драматурга (Марюс Ивашкявичюс).

FOTO: Пресс-фото, "Золотая маска" в Латвии

... Как ни хочется посмотреть знаменитый спектакль, о котором много говорили в театральной Москве, но когда читаешь в программке, что длится «Русский роман» три с половиной часа, немножко вздрагиваешь - как же все-таки долго!..

Но уже к концу первого действия череда эпизодов, сменяющих друг друга, уже захватывает и завораживает, так что за временем больше и не следишь.

В пространстве сцены, устроенном несколько аскетично, действует множество персонажей. Нет только самого Толстого. Хоть незримое присутствие классика предполагается и провоцирует остальных - на слова, действия, истерики и откровения. Даже портрет классика есть только на театральной программке. Правда, его эго вроде бы бюст пытается лепить, а потом разбивает вдребезги Лев Толстой-младший - еще один главный герой «Русского романа». Сам же писатель на сцене не появляется.

FOTO: Пресс-фото, "Золотая маска" в Латвии

Но главный Толстой в каждый миг спектакля где-то близко и рядом, хоть и остается невидимым. Но именно вокруг него кипят страсти. Главной героиней становится жена русского гения Софья Андреевна, переживающая семейную драму, которая порой доводит ее почти до потери рассудка.

Перекликаются с биографическими фактами, дневниковыми записями и свидетельствами современников о жизни семейства толстых и литературные персонажи, делящие с ними жизненное пространств.

Но рядом с Софьей Андреевной появляется на сцене Анна Каренина и Кити Щербацкая, Вронский и Левин. Жена гения, кажется, ревнует мужа не только к крестьянским бабам и его секретарю, «другу семьи» Черткову, но и к придуманным писателем героиням.

Ведь сюжеты его романов и жизнь Толстого, и ее собственная жизнь настолько переплетены, что реальность не отличишь от вымысла...

FOTO: Пресс-фото, "Золотая маска" в Латвии

Ведь писатели не только заимствуют из жизни основу литературных характеров и сюжетов. Бывает, их собственный вымысел далее вмешивается и в их настоящую жизнь, изменяя ее, деформируя отношения, разбивая вдребезги дорогие мечты, иллюзии, надежды. сюжетов том-то и состоит идея популярного в Литве драматурга Марюса Ивашкявичюса, написавшего свою первую пьесу на русском языке.

«Наш спектакль очень многоплановый. Кому-то эта форма, где сосуществуют живые люди и литературные персонажи, может показаться сложной, кто-то ее просто не принимает. Но эта придумка Ивашкявичюса гениальна», -- считает народная артистка России Евгения Симонова.

Соответсвенно она и играет Софью Андреевну фигурой трагической, в чем-то равной Толстому. Ни на минуточку на сцене героиня Симоновой не предстает зрителю банальной истеричкой...

Оправдание ли это жены гения, много раз осужденной мнением толстовцев и скорых на суд потомков за тот домашний ад, в котором обоим супругам приходилось существовать?

Многие признавались, что этой работой театр им. Вл. Маяковского заставил их пересмотреть личное отношение к жене Толстого. «Русский роман» - спектакль многоплановый и в том смысле, что каждый из зрителей выносит что-то свое, именно его личным драмам и радостям абсолютно созвучное.

Кстати, «Русский роман» фестиваль «Золотая маска» в Латвии показывает не только рижанам. 12 октября спектакль сыграют в Театральном доме Вентспилса Jūras Vārti, а 14 октября – в Лиепайском театре.

"Золотая маска" в Латвии, сайт фестиваля