В Юрмале состоится встреча с Александром Добровинским

28 октября в 17:00 в отеле TB Palace Hotel & Spa (Jūrmala, Pilsoņu 8) впервые в Латвии пройдет встреча с известным российским адвокатом, общественным деятелем, журналистом, писателем и первоклассным рассказчиком Александром Добровинским. Александр представит свою новую книгу «Добровинская галерея. Второй сезон», ответит на все интересуюшие вопросы гостей вечера, а также расскажет наиболее интригующие и смешные истории из своей многолетней и разнообразной адвокатской практики.