В Юрмале состоится встреча с Александром Добровинским

28 октября в 17:00 в отеле TB Palace Hotel & Spa (Jūrmala, Pilsoņu 8) впервые в Латвии пройдет встреча с известным российским адвокатом, общественным деятелем, журналистом, писателем и первоклассным рассказчиком Александром Добровинским. Александр представит свою новую книгу «Добровинская галерея. Второй сезон», ответит на все интересуюшие вопросы гостей вечера, а также расскажет наиболее интригующие и смешные истории из своей многолетней и разнообразной адвокатской практики.
Александр в совершенстве владеет рецептом хорошего вечера: сложенные воедино колоссальный опыт, самые громкие адвокатские дела (среди клиентов Александра Добровинского можно отметить Вячеслава Фетисова, Екатерину Гордон, Ладу Дэнс, Руслана Байсарова, Филиппа Киркорова и многих других), тонкое чувство юмора и потрясающий шарм рассказчика.
Результат – знаменитый «эффект Добровинского», который гарантирует всем присутствующим незабываемый интеллектуально-эстетский вечер.
Александр Добровинский – управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» в Москве и Лондоне.
Получил известность, представляя интересы публичных персон по резонансным гражданским и уголовным делам.
Страстный коллекционер, гольфист, меценат и путешественник. Автор книг «Одесские рассказы московского адвоката», «Добровинская галерея», «Добровинская галерея. Второй сезон». Награжден Орденом Звезды Италии за открытие в культурологии ХХ века.
Количество билетов ограничено форматом мероприятия.
Подробная информация и регистрация по тел: +371 26761846.