LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Звезды Made in LV Музыка Кино Культура Пикантно Афиша Галереи

В возрасте 47 лет умер известный российский актер Дмитрий Марьянов

Lenta.ru 1
  • Фото
  • Видео
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Артист почувствовал себя плохо и потерял сознание, когда возвращался в Москву с дачи на автомобиле. Друзья, находившиеся с ним в машине, остановились на посту ГИБДД и в сопровождении полиции поехали в больницу города Лобня.

Прибыв на место, они передали пациента врачам, которые констатировали смерть.

По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия (оторвался тромб). Криминальная версия гибели пока исключается.

С 1994 года актер работал в театре «Ленком», где играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Бременские музыканты», «Поминальная молитва» и других. Популярность в кино ему принесла роль бойца спецназа «Лягушонок» в фильме «Львиная доля», где он сыграл вместе с Чулпан Хаматовой и Николаем Караченцовым. Всего с 1986 года он сыграл более чем полусотню ролей.

1 Комментарии