Русская классика в «Рижской Бирже»: интерес публики превзошел все ожидания

В художественном музее «Рижская Биржа» до 5 ноября продолжит работать выставка «Золотая классика русского искусства. XIX век». Работы Айвазовского, Брюллова, Сурикова, Саврасова, Шишкина, Репина, Куинджи... Целое созвездие знаменитых имен русских художников ХIХ представлено в главном выставочном зале музея. Еще удивительнее, что все это - из русской коллекции нашего Латвийского национального художественного музея.

...День - рабочий, середина недели, до выходных далеко и еще не вечер. Но народу на выставке к моему удивлению много. Говорят, что есть любители, приходившие ради этой русской выставки в «Рижскую Биржу» по два-три раза. Еще в августе, когда выставка только-только открылась, куратор выставки, хранитель коллекции зарубежной живописи Ксения Рудзите волновалась: насколько востребованным окажется «русская» выставка у публики?..

Сегодня уже понятно: «золотой» век русской живописи очень даже востребован! Срок работы выставки продлили на неделю - и она будет работать не до 29 октября, как это планировалось, а до 5 ноября.

Все равно этого мало, счет пошел на дни и недели. Если кто-то до выставки еще не дошел - торопитесь. Ведь увидеть шедевры из русской коллекции Латвийского национального художественного музея в следующий раз - увы! - едва ли удастся скоро.

FOTO: Пресс-фото\LNMM\Айгар Алтенберг

Есть, конечно, надежда, что в будущем в Риге появится еще одно музейное здание и найдется средства обустройство экспозиции. Но пока богатейшая коллекция русской живописи, графики и скульптуры хранится в запасниках. А перспектива постоянной экспозиции большей части работ описывается неопределенным «когда-нибудь»...

Ходить по выставке самостоятельно легко и приятно. Потому что каждую работу сопровождает обстоятельная аннотация - кто-что-про что - откуда... Важно, что тексты есть в том числе и по-русски. Но всегда интереснее услышать комментарии и рассказ специалиста. Русский TVNET воспользовался возможностью задать несколько вопросов Ксении Рудзите, куратору и автору концепции выставки «Золотая классика русского искусства. XIX век».

FOTO: Эвия Трифанова/LETA

- Вопрос к Вам, как к куратору. Столько было разговоров и откровенных спекуляций на тему «Русское искусство изгнали из музея...» Но мне, например, нашего «рижского» Рериха довелось повстречать в музее в Вильнюсе, и масса народу посмотреть приезжала. Знаю, что другие выставки тоже за пределы Латвии возили, что шедевры живописи из Риги возили в Питер, в Минск, Вильнюс... Значит, не все только в запасниках лежит?

- За время существования музея «Рижская Биржа» это четвертая выставка из фондов, посвященная русскому искусству. Поскольку нет возможности показывать русское искусство в постоянной экспозиции, мы показываем нашу коллекцию в форме выставок. И в этот раз в фокусе внимания ХIХ век. Хотелось показать и работы из золотого фонда нашей коллекции и те работы, которые посетители музея видели не так часто или не видели совсем. На выставке есть и то, что впервые показывается.

- Все, что мы видим сегодня в Большом зале «Рижской Биржи» — это только из фондов Латвийского национального художественного музея? Или есть экспонаты из других музеев, из частных коллекций?

- Концепция такая, что на этот раз мы показываем только свою коллекцию, не привлекая работы ни из частных коллекций, ни из других музеев. И выставка показывает, что у нас коллекция достаточно богатая. На наших работах можно проследить развитие, движение стилей, изменения в тенденциях.

FOTO: Пресс-фото\LNMM\Нормунд Браслиньш

Много представлено авторов, которые работали в разных направлениях искусства ХIХ века, прежде всего, это романтизм и реализм. Но есть и работы сделанные в традициях академизма, в том числе салонного академизма. Достаточно богатый пласт культуры представлен в нашей коллекции. Живопись доминирует, но дополнена выставка живописи и произведениями скульптуры, графики, прикладного искусства. Особенно много фарфора.

FOTO: Пресс-фото\LNMM\Нормунд Браслиньш

- Ксения, расскажите, пожалуйста, о художниках, значимых в русском искусстве и каким-то образом связанных с Латвией — фактом рождения, всей жизнью и творчеством, судьбой своих работ...

- На выставке, естественно есть художники, тесно связанные с Латвией, их несколько. В том числе

Вильгельм Тимм — в России его называли Василий Федорович Тимм. Он уроженец Риги и сын рижского бургомистра, но вся дальнейшая жизнь его была связана с Россией, а затем с Германией. Но в Латвию он приезжал на протяжении всей своей жизни.

На выставке представлены две работы Тимма. Это портрет Николая I и портрет «Голова негра». Последний сделан в Версале, когда Тимм работал в мастерской известного французского художника Ораса Верне.

Еще это братья Риццони, их было три брата, все трое учились в Императорской академии художеств в Петербурге, выходцы из рижского рода купцов и ремесленников итальянского происхождения. Но Эдуард не очень широко известен, в основном, он работал как реставратор. В истории искусства больше известны Павел и Александр Риццони, которые большую часть жизни провели в Италии.

Старший из братьев, Павел Риццони завоевал все возможные медали Академии Художеств в Петербурге. На выставке представлена его работа «В корчме», за которую он получил серебряную медаль Академии.

И прямо с выставки работа была куплена меценатом и коллекционером Фридрихом Вильгельмом Бредерло — она входила в его коллекцию живописи, большая часть которой выставлена у нас на четвертом этаже, это голландское искусство ХYII.

Александр Риццони представлен работой «Кардинал и аббат». И обе работы Тимма, и работы Павла и Александра Риццони — часть нашей коллекции русской живописи.

- То есть на выставку их взяли запасников, в постоянной экспозиции нельзя их увидеть на сегодняшний день?

- Да, эти работы в запасниках... Но на выставке можно увидеть и как формировалась коллекция русского искусства, здесь есть работы, которые отмечают этапы формирования коллекции. В том числе это работы, которые пришли в Ригу как дар Петербургской академии художеств - в 1884 году около 20 картин они прислали для Рижской картинной галереи.

FOTO: Паула Чурксте\ LETA

Входили в их число картина и Айвазовского, и академические полотна, дипломные работы художников, в том числе и «Воскрешение дочери Иаира» художника Георга Урлауба, и «Христос и грешница» кисти Александра Попова. Надо сказать, что в коллекции Академии находились работы выдающиеся. Ведь как известно, в Академии давалась одна программа, одна тема и писали на эту тему сразу несколько художников-выпускников.

- Как раз хочу Вас спросить: как была устроена система конкурсов и жизнь художников в те времена?

- Была система конкурсов и присвоение серебряных и золотых медалей. Если человек получал малую медаль — он имел право дальше продолжить соревнование. Но я хочу вот что сказать: на одну и ту же самую тему одновременно были написаны работы сразу пяти художников.

И таких знаменитых впоследствии мастеров, как Репин, Поленов и еще двое менее известных художников писали этот сюжет. И был уникальный случай в истории Академии в тот год — большая золотая медаль была присуждена не кому-то одному, а сразу всем пятерым, их работы были признаны равноценными!

- А золотая медаль ведь давала художнику-выпускнику определенные преимущества, бонусы?

- Да, она давала и звание художника, и — что самое главное! - давала возможность бесплатной пенсионерской поездки за границу.

Как правило, в первой половине ХIХ целью поездки была Италия, то во второй половине ХIХ века художники, в основном, выбирали Париж. Таким образом, получив большую золотую медаль, художники могли ехать и работать за границей в течение нескольких лет, совершенствовать свое мастерство получая деньги из Академии художеств.

FOTO: Пресс-фото\LNMM

- Очень много портретов на выставке! О каком-то из них расскажете, пожалуйста, русскому TVNET, чтобы на него обратили внимание люди, которые еще только придут на выставку?

- Если продолжим говорить о связи с Латвией и с Ригой…

Вот портрет Георга Клеберга, автором его является Карл Брюллов. А сам Георг Клеберг — личность известная и значимая, он был купец из рода балтийских немцев, которые уже с начала ХYIII века обосновались в Риге. Братьев Клебергов было двое, они были членами гильдии «Черноголовых», занимали важные посты. Известно, что Георг Клеберг после смерти завещал свое состояние отдать на нужды бедных людей, на их лечение — это уже середина ХIХ века...

Позднее его портрет был подарен семьей Клебергов Рижской картинной галерее.

- Ксения, а Вы ведь не только куратор, но и автор концепции выставки?

- Да.

- Тогда еще один есть вопрос... Практически все выставки русского искусства, сделанные нашими музейщиками в «Рижской Бирже» потом показывали и за пределами Латвии. Знаю, что «рижский Рерих» был в Питере, в Вильнюсе выставку показывали тоже…

- Да, и не только Рериха... «Серебряный век» тоже возили!

- Скажите пожалуйста, а «Золотая классика русского искусства. XIX век» - эта выставка тоже куда-то поедет? Какие есть перспективы?

- Пока что нам не поступало предложений где-то еще эту выставку показывать. Но, может быть, в перспективе и она тоже куда-то поедет. Но в данный момент не планируется выставку куда-то везти.

- А какие события сопровождающей выставку лекционной программы еще предстоят в октябре? Ведь «Рижская Биржа» каждую крупную сопровождает богатой лекционной программой?

- У нас еще в плане две лекции. Одну лекцию — «Пленники красоты», о салонной академической живописи - на русском языке буду читать я. Еще одна лекция, будет посвященная русскому фарфору ХIХ века - на латышском ее будет читать моя коллега Байба Убурге.

Сайт музея

- Удивительно, сегодня рабочий день, а народу в зале много… Интерес есть?..

- Интерес большой , и это очень приятно. Люди идут, пишут отзывы, причем очень много отзывов и теплых слов от латышской публики, по-латышски пишут наравне с русскими, и посетители из других стран тоже свои отзывы оставляют. Часть листов из книги отзывов мы даже вынуждены были убрать, заменив чистыми страницами — все просто не умещаются!..

- А дальше — что еще в планах?

- Может быть, не так скоро это будет, а через несколько лет… Но хотим показать и коллекцию русских икон, и, может быть, ХYIII век... Не в таком объеме, конечно, как на этой выставке, потому что по количеству работ других периодов у нас не так много. А вообще в 2018 году у нас планируется голландская выставка, и затем — немецкая.

- Спасибо большое!

От редакции:

20 октября в 18.00 состоится в музее "Рижская Биржа" лекция «Русский фарфор в коллекции Латвийского национального художественного музея". Прочтет ее руководитель отдела работы с фондами, искусствовед Байба Убурге. Речь пойдет о самых значительных фабриках фарфора в России, о формах и декорах, традициях производства фарфора.

27 октября в 18.00 - лекция «Пленники красоты. Русское академическое и салонное искусство» расскажет о любимых жанрах, сюжетах и темах русской салонной живописи. Лекцию на русском языке прочтет Ксения Рудзите, проиллюстрировав ее работами Карла Брюллова, Генриха Семирадского, Константина Маковского.

Стоимость каждой лекции — 3 евро (1,50 - льготный билет). Количество мест ограничено: предварительные заявки по тел. (+371)67357534 или по электронной почте: Ieva.Andzane@lnmm.lv.