Опубликован баттл Оксимирона и Dizaster с русским переводом

В сети появилась запись рэп-поединка россиянина Оксимирона (Мирон Федоров) и калифорнийца Dizaster (Башир Ягами). Ролик опубликован на YouTube-канале канадской баттл-площадки King of The Dot.

Видео сопровождается русскими субтитрами. Схватка прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 16 октября, баттл продолжался около часа. По договоренности, соперники зачитали свои тексты на английском языке.

Бой проходил без судей, победитель объявлен не был.

Ранее в понедельник пользователи сети выбрали лидера.

Представитель России впервые выступил в рамках международного турнира World Domination.

6 августа Оксимирон со счетом 5:0 проиграл словесный поединок исполнителю Гнойному. Видеозапись дуэли набрала более 25 миллионов просмотров.