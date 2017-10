Первое представление Рижского цирка в этом сезоне - клоунада «Только косточки»

«Только косточки» (Only Bones v 1.0) – соло представление Тома Монктона, которое появилось в сотрудничестве с финской компанией Kallo Collective. Используя возможности человеческого тела, танец, цирковые элементы и клоунаду, в представлении «Только косточки» показывается мир, в котором минимальными техническими средствами возможно достичь так многого, что временами кажется – практически всего. На небольшой площадке сцены, освещенной одной лампочкой, в представлении без слов, только раскрывая физические возможности артиста и воображение, рождается переживание, которое и веселит, и заставляет задуматься. Представление было удостоено награды как лучшее представление физического театра на фестивале Fringe в Новой Зеландии в 2015 году. На том же фестивале Том Монктон был также номинирован на награду Stand Out Performer. В свою очередь в 2016 году представление было номинировано на награду Total Theatre Award for Physical Theatre на фестивале Fringe в Эдинбурге.

«Это практически чудо, что несмотря на занятость, в праздничное время в Риге с несколькими представлениями выступит артист такой величины, как Монктон. Второе чудо заключается в том, что практически только с помощью тела и мимики лица возможно достичь такого эффекта. Не зря в различных уголках мира зрители встречали представление овациями стоя», – говорит креативный директор Рижского цирка Мартиньш Киберс.

Представление «Только косточки» у зрителей будет возможность увидеть в местах с необычной атмосферой, которые занимают важное место в культурной жизни Риги: 16 декабря, в 19:00, и 17 декабря, в 15:00 и 17:00, артист выступит в Доме театра Латвийской академии культуры «Zirgu pasts» на улице Дзирнаву, 46, а 22 декабря, в 19:00 и 21:00, – на вилле K. K. Fon Stricka на улице А. Бриана, 9. Продолжительность представления – 45 минут.

Вечером 17 декабря после представления артист примет участие в «Беседах о цирке», расскажет о закулисной стороне представления и повседневной жизни артиста-клоуна.

С 18 по 21 декабря Монктон также проведет в Риге мастер-классы для студентов Латвийской академии культуры и будущих цирковых профессионалов, поделится знанием искусства клоунады и своим опытом.

Билеты на представления можно приобрести до 18 октября на сайте bilesuserviss.lv. Цена одного билета – от 15 до 20 евро.