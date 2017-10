ФОТО: Как в мире празднуют Хеллоуин прямо сейчас

Halloween Party de ontem, na #Puroland (parque de diversões da Sanrio) cujo tema era "PINK" (veja como eu estava super de acordo SQN). Teve presença VIP da dona da festa, ngn menos que Hello Kitty herself, um lineup bem legal de eletro-cute, drinks cor de rosa (eu tomei umas tequilas pink com suco de abacaxi que olha...). E eu tô botando aqui as fotos tb da minha rápida visita à popup store de Hora de Aventura que eu fiz no mesmo dia. 😂 Tem mais disso tudo no Story, corre que dá tempo ainda de ver! ✌🏻✨❤️ #halloween #halloweenjapan

