Европейские звезды балета станцуют на гала-концерте в Риге

«Выдающиеся солисты ведущих балетных трупп Европы и надежды латвийского балета вместе выступят на гала-концерте. Я доволен, что наш фонд при поддержке партнеров сумел подготовить такое событие для латвийских ценителей балета», - сообщил Андрей Жагарс.

Концерт состоится 4 декабря этого года на сцене Латвийской национальной оперы. Составлена разнообразная программа, в которой объединятся классический балет и современный танец. Прима Лондонского Королевского балета Лаура Морера и премьер Федерико Бонелли (Federico Bonelli), прима-балерина Голландского национального театра оперы и балета Игоне де Йонг (Igone de Jongh), премьер Штутгартского балета Даниэль Камарго (Daniel Camargo), солистка Польского национального балета Юка Эбихара (Yuka Ebihara) и ведущий солист балетной компании Румынского национального оперного театра Давид Тженсимеч (Dawid Trzensimiech).

«Некоторые солисты получили признание королевы Англии, другие помещены в список 100 лучших танцовщиков мира, а возвращения на латвийскую сцену местных талантов Эвелины Годуновой и Тимофея Андрияшенко мы ждем с особым интересом», - рассказал Жагарс.

Эвелина Годунова является сейчас солисткой южнокорейской балетной компании «Universal Ballet», а Тимофей Андрияшенко – солистом миланского балета La Scala. Этот прекрасный подбор солистов дополнят наши молодые таланты Юлия Брауэре и Карлис Цирулис, ярко заявившие о себе на сцене Латвийской национальной оперы и завоевавшие награды на международных балетных конкурсах.

«Рига стала маршрутом для гурманов, но именно в последние годы мы наблюдаем, что столицу все чаще посещают так называемые интеллектуальные туристы. Я рада, что такие международные проекты, как гала-концент европейского балета, привозят в нашу столицу не только большее количество туристов, но и ярких звезд, которых должны увидеть в первую очередь сами рижане», - сказала председатель правления Рижского бюро по развитию туризма Вита Ермоловича.

На концерте зрителям покажут фрагменты из балета Адольфа Адана «Жизель», П. И. Чайковского «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро», Тарика О’Ригэна «Мата Хари», а также постановки современных талантливых хореографов Кеннета МакМилла (Kenneth MacMilla), Тэда Брендсена (Ted Brandsen), Роберта Бондара (Robert Bondar) и Миланы Комаровой.

Билеты на гала-концерт европейского балета можно купить в местах торговли «Biļešu paradīze» и на www.bilesuparadize.lv. Стоимость билетов – от 20 до 100 евро.