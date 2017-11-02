Картины с менструирующими женщинами в метро Стокгольма вызвали протесты

Выставка художницы Лив Стремквист в стокгольмском метро вызвала неоднозначную реакцию у пассажиров и жителей города. Об этом пишет The Guardian.

Художница представила скетчи птиц, кошек, деревьев, голых мужчин и менструирующих женщин. На одной из картин, к примеру, изображена фигуристка с красным пятном в промежности. Подпись к полотну гласит: «Все в порядке. (Просто кровь идет)».

Стремквист, известная сатирическими и феминистскими произведениями, объяснила, что при создании работ вдохновлялась картинами в жанре «пасторальной идиллии» и надеялась, что ее полотна помогут расслабиться чересчур нервным пассажирам метро.

Stockholm metro art sparks row thanks to new work from Liv Strömquist. https://t.co/epP692qYlw pic.twitter.com/UkEz6gBLfX— A-sideB-side Gallery (@Aside_Bside_) November 2, 2017

Отмечается, что мнения по поводу экспозиции разделились. В частности, национальное радио Sverigesradio заявило, что пользователи соцсетей назвали выставку отвратительной.

Konst av Liv Strömquist i Slussens t-bana. ❤ pic.twitter.com/uNeGsRnwyh— Tova (@ptitpainsuedois) September 29, 2017

В конце августа феминистки из Краснодара в качестве протеста против гонений на фильм «Матильда» Алексея Учителя окропили своей менструальной кровью портрет Николая II. Окровавленную фотографию они возложили к памятнику Екатерины II.