Картины с менструирующими женщинами в метро Стокгольма вызвали протесты

Художница представила скетчи птиц, кошек, деревьев, голых мужчин и менструирующих женщин. На одной из картин, к примеру, изображена фигуристка с красным пятном в промежности. Подпись к полотну гласит: «Все в порядке. (Просто кровь идет)».

Стремквист, известная сатирическими и феминистскими произведениями, объяснила, что при создании работ вдохновлялась картинами в жанре «пасторальной идиллии» и надеялась, что ее полотна помогут расслабиться чересчур нервным пассажирам метро.

Stockholm metro art sparks row thanks to new work from Liv Strömquist. https://t.co/epP692qYlw pic.twitter.com/UkEz6gBLfX— A-sideB-side Gallery (@Aside_Bside_) November 2, 2017