В Риге покажут спектакль «Игра» с Маратом Башаровым

8 ноября в Доме Конгрессов пройдет спектакль «Игра». Комедия-триллер основан на пьесе английского драматурга и журналиста Энтони Шеффера «Сыщик». В главных ролях - Владимир Стеклов и Марат Башаров.

Режиссер постановщик - Сергей Алдонин.Этот ярко-закрученный сюжет повествует нам об успешном писателе Эндрю Уайке (Владимир Стеклов), который делает любовнику своей жены Майло Тиндлу (Марат Башаров) предложение о сотрудничестве, от которого второй, бедный актер, не может отказаться.

Эта хитроумное предложение, в последствии втягивает героев в опасное развитие событий, неожиданное для обоих влюбленных.

Играючи и шутя хитроумный писатель, Уайк ,с легкостью, обводит итальянского дон жуана Тиндла вокруг пальца…

Непредсказуемая развязка и рискованная игра завершится выстрелами, а завораживающая игра таких актеров, как народный артист России Владимир Стеклов и Марат Башаров не оставят вас равнодушными!