Фикси-Шоу «Разбуди Деда Мороза» объявило дополнительное шоу в Риге

Самые любимые детские герои — фиксики приглашают всех 17 декабря в Дом Конгрессов на свое новое красочное и увлекательное шоу «Разбуди деда мороза». Зрителей ждет веселье, танцы, смех, море интерактива, любимые хиты и специальные новогодние фиксипелки, а еще огромный летающий по залу фикси-сюрприз. Так как билеты на спектакль в 12:00 уже почти проданы, объявлено дополнительное шоу в 15:00.

Фиксики едут в Ригу с абсолютно новой программой «Разбуди Деда Мороза». Будет так же ярко и весело, как в прошлом году, только еще масштабнее.

Поскольку Новый год - семейный праздник, Симка, Нолик и компания покажутся зрителям не одни, а с родителями! Главный сюрприз нового спектакля - на сцене дебютируют Папус и Мася! И все благодаря преданным поклонникам Фикси-шоу, которые давно ждали этих героев.

На сцене вновь любимые фиксики, как будто сошедшие с экрана, с оригинальными голосами и лицами, но с новыми декорациями и праздничными приключениями, в которых им ни за что не разбудить Деда Мороза без дружной помощи всех зрителей!

Злые силы убаюкали Деда Мороза - да так, что он может проспать Новый год и оставить всех ребят без подарков!

Под чутким руководством взрослых - Папуса, Маси и профессора Чудакова - озорное младшее фикси-поколение Симка и Нолик, вступят в схватку со злодеями.

Как победить Лень, Страх и Жадность, спасти Новый год и получить поздравление лично от Деда Мороза? Только если каждый малыш в зале примет непосредственное участие в сюжете!

Как обычно, с фиксиками не соскучится никто. Шутки, зажигательные танцы, любимые песни и специальные новогодние фиксипелки. Непрерывный интерактив - новые музыкальные игры героев с залом как гармоничное развитие сюжета.

Любимый аттракцион зрителей - огромный надувной реквизит!

И, конечно, Дед Мороз на сцене.

Каждый ребенок окажется вовлеченным в действие и почувствует себя нужным и незаменимым. Под Новый год всегда случаются чудеса.

Приходите узнать о всех приключениях любимых героев на новое Фикси-Шоу 17 декабря в Доме Конгрессов!