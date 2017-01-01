«Влюбленные в Латгалию» и «Анатомия света»: когда даже рентген помогает искусству

В культурном центре «Grata JJ» с 17 ноября 2017 года открываются две новые выставки - «Анатомия света» и «Влюбленные в Латгалию».

На первом этаже художественной галереи «MuseumLV» вниманию гостей представлена персональная выставка Диты Лусе «Анатомия света».

«Изображение, возникшее в сиянии мгновения, дает возможность увидеть то, что по-другому полностью скрыто от наших глаз, заглянуть в тайну и раскрыть невидимое. Изучаю и восхищаюсь игрой холодного луча света рентгена с костьми людей, лошадей и пластичными формами разных растений. Для меня значимо, что они принадлежат живым существам. В моем восприятии изображения рентгена очень личны и даже интимны. С помощью лучей рентгена заглянуть в человека можно гораздо глубже, чем используя любую другую фототехнику. И все же рентген безличен, в нем потеряна индивидуальность. В коротком мгновении света кости тела и структуры растений становятся орнаментальным узором.

Тело в рентгене высвечивается короткой вспышкой света, контрастируя со Светом, веками освещающим древние постройки и своды зданий, которые я пишу. Эта дименсия времени очень важна, так же, как и осознание того, что стены, полы и паттерны полны воспоминаний о жизни и поворотах судьбы. Узор дает возможность показать глубину помещения, всмотреться в пространство ощущений тишины и уединения. Но еще важнее то, что орнаменты, как бы затягивают смотрящего в глубину.

Когда пишу портреты, медитативный характер орнамента позволяет выделить настроение. Следуя за ним взглядом, можно заблудиться в мыслях, на момент даже потеряв себя, или же, наоборот, побыть наедине с собой и забыть о времени», - рассказывает художница о своем творчестве.

FOTO: Пресс-фото

Второй этаж культурного центра занимают работы творческого объединения V.I.V.A. с выставкой «Влюбленные в Латгалию».

Экспозиция приурочена к изданию каталога в честь многолетнего совместного творчества художниц Латгалии - Весмы Ушпеле, Илзе Гриезане, Вии Ступане, Агры Ритини. Каталог создавался при поддержке Агентства развития региона Латгале, Государственного фонда Капитала Культуры, АО Латвийские гос леса.

Выставка «Влюбленные в Латгалию» – это рассказ о четырех талантливых художницах из Латгалии, влюбленных в жизнь, которые встречаются время от времени и делятся своим опытом и настроениями, обогащая и вдохновляя друг друга.

Они живут в разных округах Латгалии. Весма из Малты, Илзе из Ливаны, Вия из Аглоны, а Агра из Резекне. Все вместе - это и есть Латгалия. Вместе проводят выставки, вместе участвуют в пленэрах. За 10 лет пройдено немало дорог, разработано большое количество проектов в Латгалии, Курземе, Видземе и Земгале, каждый из которых наполнял их творчество новым опытом и идеями. Общее количество выставок уже превысило два десятка. Работы побывали в Латвии, Литве и Германии.

Регулярно картины художниц можно увидеть на традиционных осенних выставках латгальских художников, в Музее истории культуры Латгалии, в Ротко центре и на ежегодном конкурсе пейзажной живописи Латвии им.Язепа Пигозниса.

Объединение V.I.V.A. внесла значительный вклад в сохранение традиций латвийской пейзажной живописи.

Выставки будут открыты до 20 декабря по адресу А.Пумпура 2. Вход бесплатный.