В Риге пройдет бесплатная выставка двух латвийских художниц «Metafora + LN336»

С 16-го ноября под эгидой виртуальной галереи ArtAlea.com в Latvijas pasta banka пройдет выставка «Metafora + LN336», в рамках которой будут представлены работы двух латвийских художниц Дианы Адамайтэ и Анды Пойканэ.

Экспозиция выставки будет открыта для посетителей вплоть до 15 декабря, вход бесплатный.

Оставаясь верными собственной концепции по проведению регулярных художественных выставок, представители виртуальной галереи ArtAlea рады пригласить всех желающих на экспозицию «Metafora + LN336», в основе которой лежит идея двойственности: две художницы, которые являются представительницами двух жанров – изобразительного искусства и скульптуры.

Комплектуя графически структурированные художественные работы Дианы Адамайтэ с пластичными скульптурами Анды Пойканэ,

был создан определенный образ двух, на первый взгляд контрастирующих личностей, которые вкупе дают единое целое, - именно эта идея красной нитью проходит через всю экспозицию.

Концепция данной выставки основывается на взаимоотношениях между творцом и созидателем. За счет визуального восприятия, с легкостью и безмятежностью, будет достигнут эффект, когда нематериальные ценности покажутся «тяжелее», а материальные – легче, воздушнее.

В своих работах художницы задаются вопросом, что же это: божественное проявление человеческого облика или же плод воображения за «индивидуальную идею»?

ArtAlea.com – это онлайн–платформа, где собраны картины, фотографии и скульптуры современных латвийских художников. На сегодняшний день виртуальная галерея объединяет порядка 30 мастеров, что позволяет охватить различные художественные стили и жанры: от портретов и пейзажей до сложной абстракции.

Все представленные на сайте и во время выставки работы не имеют аналогов.

Стоит отметить, что в рамках выставки будет возможность приобрести понравившиеся картины и скульптуры.

Выставку «Metafora + LN336» можно посетить с 16 ноября по 15 декабря на первом этаже Latvijas pasta banka по адресу ул. Бривибас 54.

По будням экспозиция будет открыта с 9:00-18:00, суббота и воскресенье - выходной.

Вход свободный.