В театре кукол в воскресенье русская премьера - «Черепашка Чепушок»

По мотивам сказки Жана Гривы в режиссуре Мариса Користина в русской труппе Латвийского театра Кукол ставится спектакль для самых маленьких зрителей «Черепашка Чепушок». Хорошо известную латышским читателям книжку с иллюстрациями Маргариты Старасте на русский язык перевел Сергей Тимофеев (именно он переводит песни для Prāta vētra), досочинив душевные и остроумные тексты песен для созданной Сильвестром Земгалсом музыки. Художница Анита Знутиня-Шеве перенесла созданные Маргаритой Старасте образы на сценическое пространство, вместе с творческой командой актеров Лилией Суной, Юлией Мещеряковой и Владимиром Свободой создав спектакль, в котором музыкально, просто, душевно повествуется о маленьком черепашонке, путешествующем по свету. Премьера ожидается 26 ноября в 15:00.

Маленький черепашонок Чепушок, бойкий и самоуверенный, отправляется в путешествие по миру, надеясь отыскать большое счастье. Желательно такое, для получения которого не надо особо стараться, потому что беззаботная жизнь маленькому путешественнику кажется намного заманчивее. Однако во время пути Чепушку придется столкнуться с непредвиденными трудностями и понять, что без работы и усилий маловероятно достичь того, чего желаешь.

Душевный музыкальный спектакль приглашает детей с 2-летнего возраста присоединиться и вместе с маленьким черепашонком пройти по этому пути – пути самостановления.

Режиссер Марис Користинс поясняет: «Я из того поколения, которому кажется, что и детям, и родителям все еще необходимо такое сердечное, правдивое, может даже и наивное послание об основных ценностях, о непреложных истинах в этом в столь сильно раздираемом современном мире. Это история о маленьком бойком любознательном Чепушке, который пошёл по свету счастье искать, убежденный, что где-то есть такое место, где без усилий и труда, а скорее проворством и хитростью сможет его найти.

В чем-то мы все такие Чепушки, которым хочется погнаться за подобной иллюзией, а не оценить то, что у нас есть вокруг, и учиться взрослеть.

Послание сказки очень простое - счастье нельзя найти, его можно только создать самому. Столь просто и, одновременно, столь сложно. Это опять и опять надо напоминать не только детям, но и взрослым».

Премьера 26 ноября, ближайшие спектакли – 9 декабря и 7 января. 25 февраля планируется премьера спектакля на латышском языке.

Билеты продаются в торговых местах «Biļešu paradīze», в интернете и в кассе театра Кукол.

Сайт Латвийского кукольного театра