Поклонники переживают за здоровье Пугачевой из-за ее уставшего вида

На днях 68-летняя Алла Пугачева венчалась с мужем Максимом Галкиным после 6 лет брака, и некоторые интернет-пользователи заподозрили, что певица решилась на этот обряд, поскольку серьезно больна. Появление Примадонны в новом выпуске телепередачи «Ты не поверишь!» еще больше утвердило их в этой мысли.

Фанаты привыкли видеть Аллу Пугачеву либо в ярком эстрадном гриме на сцене, либо с профессиональным макияжем во время интервью и на фото. Но недавно корреспонденты передачи «Ты не поверишь!» встретили ненакрашенную Примадонну у церкви.

Певица не отказалась дать небольшое интервью по поводу своего венчания с супругом Максимом Галкиным.

«Я это сделала ради детей, ради мужа, который в первый раз венчался. А вообще все браки совершаются на небесах», —

заявила Пугачева. Но внимание зрителей привлек не столько комментарий звезды, сколько ее бледность и болезненный вид.

Самые недоверчивые из поклонников решили, что исполнительница что-то недоговаривает.

Они вспомнили, что недавно священник, пожелавший остаться анонимным, высказал свое мнение насчет важного события в семье знаменитости:

«Человек, как правило, решается на соборование или повторное венчание накануне тяжелых испытаний или смерти. Подозреваю, что Алла Пугачева может быть неизлечимо больна».

Внешний вид певицы натолкнул многих на ту же мысль.

Однако преданные фанаты Примадонны успокаивают тех, кто переживает очень сильно. Им кажется, что оператор просто выбрал не самый удачный ракурс, да и 68-летняя Алла Борисовна могла в тот день просто устать.





