В Ригу едет красочный музыкальный спектакль «Кот в сапогах»

2 декабря в Риге будет гостить замечательный российский театр — Московский государственный музыкальный театр «На Басманной». Этот талантливый коллектив покажет на сцене Дома Конгрессов «Кота в сапогах» - всеми любимую, красочную, музыкальную и полную великолепного юмора сказку с хорошим концом и удивительными героями.

Впечатляющие декорации и людоед, танцующий рок-н-ролл

«Кот в сапогах» — одна из самых известных сказок Шарля Перро, которая неоднократно превращалась в театральный спектакль. Кто бы мог подумать, что эта старинная сказка может быть такой актуальной и в наши дни.

Однако, «Театру на Басманной» удалось сделать ее понятной и увлекательной для детишек, живущих в 21 веке. В их интерпретации история превратилась в настоящую музыкальную феерию!

Придумали ее и с большим юмором пересказали в стихах известные российские литераторы Софья Прокофьева и Генрих Сапгир.

Музыку к спектаклю написал композитор Юрий Алябов.

Чудесные музыкальные арии и дуэты, смена ярких декораций, современные инсталляции и смешение разных эпох создают в зале необыкновенную атмосферу.

Отличные голоса и пластика актеров театра делают их персонажей яркими и выразительными.

Перед зрителями предстанет Людоед, мечтающий играть на скрипке и танцующий рок-н-рол, добрейший Король, самая настоящая мышка, а также Принцесса-недопринцесса, Жак-простак, и, конечно же, тот самый кот.

О сценографии и костюмах хочется сказать отдельно.

Спектакль приятно удивляет декорациями - на сцене все сверкает и летает, яркие инсталляции будоражат воображение.

Костюмы, созданные талантливой художницей, невероятно красочные и стильные. Все это создает атмосферу сказочной реальности, которую зрители воспринимают на одном дыхании.

Коту все возрасты покорны

Авторы привнесли в сказку новые сюжетные линии. За происходящим в зале с любопытством следят и дети, и взрослые — а что же будет дальше? Как и должно быть в хорошем детском спектакле, в тексте есть второй пласт, рассчитанный на мам и пап - тонкая ирония и удачная игра слов неизменно вызывает у них улыбки.

Дети, естественно, находят в спектакле свое: их увлекает динамичное красочное действие и превращения героев.

Пение и танцы ярко «расцвечивают» сюжет и с лёгкостью воспринимаются зрителями всех возрастов. И конечно же спектакль несет глубокий воспитательный смысл: не все то золото, что блестит.

Музыкальный спектакль «Кот в сапогах» для всех тех, кто любит приключения, по-настоящему хорошие стихи, качественное пение, а также всех, кто неравнодушен к котам. Приходите и убедитесь сами!

Гастроли пройдут и в других городах Латвии: Елгаве (28 ноября), Лиепае (29 ноября), Резекне (30 ноября) и Даугавпилсе (3 декабря).