Голые танцоры в Иерусалиме возмутили министра культуры

Министр культуры Израиля Мирьям Регев отказалась финансировать начавшийся во вторник, 28 ноября, международный фестиваль танцев из-за того, что некоторые участники выступают на нем полностью или частично обнаженными. Об этом во вторник, 28 ноября, пишет The Guardian.

Мероприятие под названием «Международная танцевальная неделя» стартовало в Иерусалиме. Оно продлится до 7 декабря. В нем приняли участие 28 танцоров, три артиста используют наготу в своих выступлениях.

Двое участников «Танцевальной недели», представители ЛГБТ-сообщества Ади Шилдан и Нир Видан, назвали действия ведомства попыткой политиков-консерватистов сузить общественное пространство для дискуссий.

«Нагота не является чем-то необычным в современном танце, но в Израиле нам приходится делать шаг назад по сравнению с Европой. Мы (Шилдан — женщина, Видан — мужчина — прим. ред.) оба выступаем полуобнаженными, но оскорбляет всех именно женское тело», —

заявила Шилдан.

אי הנחת של יצורים מכונפים | מאת עדי שילדן וניר וידן TRAILER | The Restlessness of Winged from Nir Vidan on Vimeo.

Отмечается, что ранее ведомство по схожей причине отказалось финансировать Израильский кинофестиваль и танцевальный фестиваль Curtains Up.