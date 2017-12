Анархизм, постфеминизм и свежее мясо финского поп-арта в Рижской Бирже

Финляндия - давно уже не периферия мировой арт-сцены, а ее полноценный игрок. В том числе и благодаря музею Kiasma, который располагает одной из самых представительных коллекций современного искусства в Северной Европе.

Уже из названия «В семимильных сапогах» становится ясно, что речь пойдет не об особенностях финской национальной охоты, рыбалки и банных ритуалов. Проблемы затрагиваются глобальные: мутации идентичности в эпоху масс-культа и социальных медиа, влияние субкультур, смена гендерных ролей, последствия культа потребления, социальное неравенство.

Работы финских художников соседствуют с творениями классиков поп-арта: графичной абстракцией Роя Лихтенштейна, огромным полотном Роберта Раушенберга и эффектной скульптурой Джона Чемберлена из спрессованных запчастей. Для полноты картины не хватает разве что Энди Уорхола.

Но вектор, заданный Уорхолом и его соратниками еще в 60-е, и сегодня указывает художникам разных поколений направление движения.

В ход идут логотипы и рекламные образы, сценки из фильмов и комиксов, изображения звезд. Все это щедро приправлено постмодернистской иронией, порой переходящей в откровенный китч.

Теперь о звездах. На портрете, созданном Сами Луккариненом, в нагромождении пикселей угадывается лицо создателя фейсбука Марка Цукерберга. Актер Джек Николсон гипнотизирует нас с полотна Юхи Хелике своей фирменной зловещей улыбкой. А Майкл Джексон, воскрешенный с помощью современных технологий финским художником иракского происхождения Аделем Абидином, дает интервью о посмертной жизни на американском ТВ шоу.

Образцы постфеминистского искусства завораживают куда больше.

Художница Ию Сусирая в видеороликах, стилизованных под эстетику 70-х, изображает чудаковатую домохозяйку, далекую от гламурных стандартов: она снимает трусы и невозмутимо закатывает их в тесто для кекса, нашпиговывает тесто для булок своими чулками, выдавливает в туфли столь щедрую порцию обувного крема, что ее стопы буквально утопают в нем.

«Это анархистский подход, она делает все, что хочет, не нуждаясь ни в чьем разрешении. Но вы можете воспринять перформанс с использованием крема и как отсылку к сказке о Золушке и ее крошечной туфельке»,

- комментирует видео куратор выставки Кати Кивинен.

Неожиданный подход к теме бодипозитива демонстрирует художница Рикка Хювенен в объемной картине «Fresh Meat in Fishnets» («Свежее мясо в рыболовной сети». Перед нами крупный план женского бедра с огромным синяком в сеточку на фоне закатного неба с радугой. Первая мысль, которая приходит на ум: видимо, синяк появился в результате акта насилия. Воображение уже рисует сцены сексуальных домогательств.

Но все не так очевидно, объясняет Кати Кивинен. «Обладательница синяка - скейтер, участница женских матчей Roller Derby. В этой субкультуре синяки воспринимаются как знак почета, предмет гордости, символ силы, вызывают восхищение у соперниц. Вот вам и повод задуматься о том, как меняются гендерные роли».

Любимую поп-артистами тему критики общества потребления развивает Яни Лейнонен. Флуорисцирующую надпись «We are sorry for what we've done we only wanted to have fun» он составил из слов, оформленных как логотипы популярных напитков. Увы, позитивный вид скульптуры контрастирует с ее содержанием: автор извиняется за наш потребительский беспредел.

Чилиец из Нью-Йорка Себастиан Эрразурис позволяет себе более жесткую социальную критику. Лозунги на раскладных стульях из его инсталляции Occupy Chair - реплики плакатов, которые несли участники демонстрации Occupy Wall Street в Нью-Йорке в 2011 году. «1% RICH, 99% POOR», - гласит один из них. Стулья можно использовать в качестве мебели, например, присесть на них во время демонстрации. Но главное назначение этих арт-объектов: напоминать привилегированным слоям общества о проблемах и тревогах простых людей.

Успокоиться и отойти от праведного социального гнева помогает интерактивная инсталляция Якоба Далгрена «The Wonderful World of Abstraction» («Прекрасный мир абстракций»). Чтобы понять ее суть, надо пройти сквозь тысячи разноцветных ленточек, подвешенных на штангах. Мы привыкли к абстрактным изображениям на плоскости, а здесь они обретают объем и создают психоделический эффект. В хаотичном мелькании ленточек можно разглядеть удивительные вещи, было бы воображение.

Выставка в Рижской Бирже продлится до 7 января.

