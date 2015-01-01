Балерина Эвелина Годунова: поймала музу и не отпускаю

После двух лет, проведенных в Сеульской балетной компании Universal Ballet, и триумфа на международном конкурсе балета в Москве Эвелина Годунова вернется на родную сцену. Правда, лишь на один вечер – 4 декабря она выступит в гала-концерте европейского балета в Латвийской национальной опере, который организует фонд Андрея Жагарса. На одной сцене с Эвелиной будут блистать солисты из Великобритании, Голландии, Германии, Польши и Румынии.

Эвелина, что вы испытываете, возвращаясь на рижскую сцену?

Родная сцена дает ощущение окрыленности. Здесь особая атмосфера за кулисами. Я давно ждала момента, когда смогу станцевать дома.

Чем вы порадуете наших зрителей?

Дуэтом из балета «Жизель», который исполним с Тимофеем Андрияшенко, латвийским танцовщиком, солистом миланского театра La Scala. А наш второй номер пусть станет сюрпризом.

Какой танец вам ближе, классический или современный?

Я не хочу выбирать между классикой и современной хореографией: люблю искусство во всех его проявлениях и не делю его на категории. Балет для меня — как пластилин, а я орудие, которое помогает донести эмоции до зрителя.

Есть ли у вас любимые роли?

Мне созвучны и романтика, и радость, и печаль, поэтому не могу выделить только одну партию. В свое время в Риге любимой ролью была Джульетта, за нее я получила премию как лучшая солистка в 2015 году. Мне интересно было показать трансформацию маленькой девочки во взрослую опытную женщину, обладающую несокрушимой силой.

FOTO: Фото из личного архива балерины

Чем вам запомнилось время, проведенное в Южной Корее?

Благодаря балету я легко адаптировалась к жизни в этой стране: со временем привыкла и к другой еде, и к другому менталитету. Мне было приятно общаться с корейцами: они очень веселые, громко смеются, не скрывают радости. У них стоит поучиться жизнелюбию. И публика в Сеуле очень благодарная. Я легко нашла общий язык с педагогами, ведь в Южной Корее учатся по системе Вагановой, создавшей одну из самых великих балетных школ в мире. Конкурирует с ее системой только парижская школа балета.

Где вы планируете продолжать карьеру?

Пока это секрет. Могу только сказать, что это будет один из лучших европейских театров.

Ваша профессия требует полной самоотдачи. Что придает вам силы?

Борьба с собой происходит каждый день. Конечно, хочется, как и всем, утром подольше поваляться в постели, но горячий кофе помогает проснуться. Прихожу в театр, разминаюсь и понимаю, что все в порядке. Главное — поймать музу и не отпускать ее. Мне больше всего нравится в моей профессии то, что она возвышает над повседневностью.

А как же балетные интриги? Вам они не знакомы?

Вы наверно «Матильду» посмотрели? В кино без интриг не обойтись, ведь должен быть конфликт. В реальности борьба происходит только с собой. Больше ни с кем.

Но разве легко жить в постоянной борьбе?

Легко, когда сама выбираешь, как реагировать на то, что о тебе, или о других говорят.

Летит ли в тебя камень, попадает ли, больно ли тебе, или нет — ты сама решаешь. Со временем учишься не воспринимать вещи, которые мешают, не обращать на них внимание. Мне даже не приходится фильтровать информацию: это само собой происходит. Я выбираю позитивный образ мыслей и спокойствие.

Женщины — очень эмоциональные существа. Трудно запретить себе чувства, пусть и негативные.

Я не запрещаю, просто решаю, на что стоит тратить свои эмоции, на что нет.

FOTO: Фото из личного архива балерины

Как вы предпочитаете отдыхать?

Мне не нужны выходные, у меня нет потребности в отдыхе. Я каждый день у станка, даже в путешествиях упражняюсь. Кто-то постоянно носит очки, я в сердце ношу балет.

Каким женским слабостям вы подвержены?

Знаете, женские штучки меня не очень интересуют. Я избалована роскошью на сцене: столько раз танцевала принцесс, надевала прекрасные платья, носила короны. Люблю СПА-ритуалы, бани — они хорошо расслабляют мышцы, на массаж хожу с удовольствием.

Что бы вы посоветовали родителям, которые собираются отдать своих детей в балет?

Я бы поддержала их в этом решении. У нас прекрасное хореографическое училище. Много талантливых педагогов, которые научат дисциплине, научат искусству. Балет — это очень красивая профессия, что бы там кто не говорил об интригах. Можно объездить весь мир, на сцене вжиться в образы разных героинь — почувствовать себя королевой, принцессой, служанкой. Чтобы понять музыку, партитуру, хореографию, нам приходится много читать. Балет — прекрасная профессия, он окружает тебя волшебством со всех сторон, дарит бесподобные эмоции. Но ведь немногие становятся солистами Не обязательно быть прима-балериной, чтобы ощущать радость исполнения танца, всегда можно выделиться и в кордебалете. Главное – ощущать, что ты на своем месте.

Одной из интриг гала-концерта обещает стать выступление солистов Польского национального балета Юки Эбихары и Дэвида Трзензимича. В Риге они исполнят дуэт Черного лебедя из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро». В Польском национальном балете «Лебединое озеро» идет в необычной интерпретации: либретто Павла Чиновски повествует о любви будущего царя Николая II и прима-балерины Матильды Кшесинской. Не исключено, что в Риге солисты представят новую версию знаменитого балета.