Маленькие зрители оценили премьеру в Театре кукол: Это смешно!

В Латвийском кукольном театре прошла премьера веселого и очень душевного музыкального спектакля для самых маленьких зрителей. Это первая постановка на русском языке, созданная специально для деток начиная аж с 2-летнего возраста, ведь ранее в афише театра значились лишь отметки от «3+» и далее. Русский TVNET, прихватив с собой пару беспристрастных в силу возраста критиков (2 и 8 лет), в числе первых имел удовольствие лицезреть «Черепашку Чепушонка» на сцене Малого зала театра.

Скажу сразу, что в искренне мною любимом кукольном театре, где какое-то время назад мы не пропускали ни одной премьеры, я не была уже лет 10 точно - просто дети выросли. Но зато появились очаровательные племянницы, одна из которых уже учится в начальной школе, а второй в сентябре как раз исполнилось 2 годика. Так что на премьеру спектакля «Черепашка Чепушок» с отметкой «2+» я отправилась вместе с ними.

Признаюсь, волновалась сразу по двум причинам:

для младшей этот выход в театр стал первым в жизни, и невозможно было даже предположить, как она там себя поведет, ну а что касается пристроившейся «паровозиком» школьницы - тут стоял вопрос, не заскучает ли она на представлении, предназначенном для зрителей в три-четыре раза младше нее.

Однако все опасения оказались совершенно напрасными!

«Взрослая» племяшка, как только начался спектакль, уверенно констатировала: «Это смешно!». А чуть позже со знанием дела добавила: «Это точно не для 2-летних, а скорее - для семи- или даже восьмилетних».

Ну а малышка, в свою очередь, насчет «смешно» с сестрой однозначно согласилась, а вот по поводу возраста - нет. Ведь ей самой все происходящее на сцене было явно безумно интересно.

Конечно, 2-летняя девочка еще мало что может объяснить словами, но ее эмоции, бурная реакция на узнаваемые образы, искренний смех и то, с каким старанием она хлопала в свои крошечные ладошки, сказали обо всем!

Да что говорить, в какой-то момент я сама себя поймала на мысли, что улыбаюсь как ребенок и получаю удовольствие. Яркие декорации, милейшие забавные куклы, потрясающие актеры, игра света, веселая музыка... Низкий поклон всей команде профессионалов, создавшей эту сказку!

FOTO: Пресс-фото

А сюжет спектакля вкратце таков:

самоуверенный черепашонок Чепушок, только появившись на свет, решает отправиться в путешествие по миру в надежде отыскать большое счастье. Причем поскорее и без особых усилий, потому что беззаботная жизнь маленькому путешественнику кажется намного заманчивее.

Однако во время пути Чепушку приходится столкнуться с непредвиденными трудностями и понять, что без работы и усилий маловероятно достичь того, чего желаешь.

FOTO: Пресс-фото

Ближайший спектакль «Черепашка Чепушок» - в субботу, 9 декабря, в 15:00.

Сходите непременно со своими малышами - не пожалеете! Поверьте, и они получат истинное удовольствие, и вы вспомните детство и лишний раз окунетесь в чудесную сказку - добрую, веселую и поучительную!

Один совет напоследок: Малый зал, на сцене которого проходит этот спектакль, на самом деле небольшой, и там очень тепло. Так что постарайтесь так одеть своего ребенка, чтобы какую-то лишнюю кофточку или свитер можно было в любой момент снять.