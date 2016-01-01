Хабенский и Башмет в спектакле «Не покидай свою планету»

12 декабря Константин Хабенский, Юрий Башмет и «Солисты Москвы» сыграют на сцене театра «Дайлес» спектакль «Не покидай свою планету». Постановка не попадает ни под одно определение жанра: это и драма, и цирк, и концерт, и перфоманс одновременно.

Cпектакль-фантазия «Не покидай свою планету», поставленный по мотивам легендарной повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в 2016 году, будет показан в Латвии впервые. Все роли здесь исполняет Константин Хабенский, но артисты выдающегося камерного оркестра «Солисты Москвы» со своим руководителем Юрием Башметом существуют на сцене как равноправные рассказчики истории. Слово и музыка, завораживающие кинетические объекты и видео-арт – создатели постановки используют все средства, чтобы знакомый с детства сюжет засиял новыми красками, раскрыл свои философские глубины и проник прямо в сердце зрителей.

Идея спектакля родилась у Константина Хабенского и Юрия Башмета несколько лет назад. К ее реализации былпривлечен известный петербургский режиссер Виктор Крамер,в свое время придумавший для Вячеслава Полунина Snow Show. Он объединил в себе четыре ипостаси, выступив как постановщик, драматург-инсценировщик, сценограф и художник по костюмам.

Константин Хабенский выразил свое отношение к великой книге Сент-Экзюперитакими словами: «Это абсолютно не детская литература. Это исповедь, размышление о друзьях, о себе, о мире и своем месте в нем. И мы старались эту историю подать зрителю именно так».

Автором музыкальной партитуры стал композитор Кузьма Бодров, он же сделал аранжировку произведений Гайдна, Брамса и Малера. Полноправным партнером проекта выступил московский театр «Современник».

«Спектакль получился невероятным по красоте и пронзительности, так что многие в зале тайком вытирают слезы. Хабенский — актер очень честный, не боится тратиться на сцене», -- описывает московскую премьеру The Hollywood Reporter Russia.

Ничего детского и тем более морализаторского в спектакле нет, это самая настоящая психодрама, трагический рассказ оглавном. О времени, убегающем сквозь пальцы, как песок. О дружбе и любви, у которых нет конца