Умер российский актер Леонид Броневой

В России в возрасте 88 лет в субботу, 9 декабря, умер известный артист театра и кино Леонид Броневой. Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер, пишут РИА Новости.

Артист умер в 7:30. Даты прощания и похорон будут известны позже.

Броневой известен по ролям в таких фильмах, как «Покровские ворота», «Семнадцать мгновений весны» и «Тот самый Мюнхгаузен».

Леонид Броневой служил в театрах «Ленком», Московский драматический театр на Малой Бронной и Иркутский драматический театр. В его репертуаре спектакли «Ромео и Джульетта», «Чайка», «Вишневый сад», «Женитьба» и «День опричника».