Константин Хабенский и Юрий Башмет: не читайте детям «Маленького принца»!

Перед рижской премьерой спектакля «Не покидай свою планету», поставленного по мотивам «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, актер Константин Хабенский и музыкант Юрий Башмет поделились мыслями о том, чем сегодня актуально это произведение и объяснили, почему маленьким детям читать его не следует.

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Спектакль «Не покидай свою планету» прошел в Риге с аншлагом и завершился стоячей авацией. Все роли в зрелищной мультимедиальной постановке Виктора Крамера исполнил Константин Хабенский, разыграв перед зрителями настоящую психодраму о борьбе человека с внутренними демонами и о поиске спасения из безвыходной ситуации.

На сцене минимум декораций: песочница — не переднем плане, экран в форме айсберга — на заднем, но обыграны они с большой изобретательностью. Когда сцену заполняют надувные кинетические объекты с разными ликами Хабенского и когда актер неожиданно выходит на прямой контакт со зрителем, возникают даже ассоциации с цирковом шоу. Полноправными участниками представления стали музыканты из оркестра «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Произведения Гайдна, Брамса, Малера и других композиторов в их исполнении усиливали драматический эффект.

«Наша профессия заключается в том, что надо как можно чаще вспоминать о детском мировосприятии, иначе зрителям будет не интересно, — утверждает Константин Хабенский.

Мы, актеры, постоянно в себе пытаемся разжечь это состояние детского восприятия мира. И поэтому иногда обижаемся неизвестно на что. Но так, или иначе детское состояние в нас перемешивается со взрослым».

Хабенский признался, что с повестью Экзюпери познакомился еще в школе, но лишь годы спустя осознал, что это «абсолютно не детская литература, а исповедь, размышление о друзьях, о себе, о мире и своем месте в нем». По мнению актера, произведение Экзюпери даже не стоит читать детям до определенного возраста, чтобы уберечь их от шаблонных выводов.

В восприятии Хабенского «Маленький принц» — это скорее мужское произведение», поэтому его текст он разыгрывает без лишних сентиментов и назидательности, очень искренне, порой даже жестко, очищая от стереотипов и клише. Всем знакомые фразы вроде «Мы в ответе за тех, кого приручили» и «Приведи в порядок свою планету» актер произносит недоверчиво-иронично, как бы пробуя их на вкус.

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Для музыканта Юрия Башмета спектакль «Не покидай свою планету» - третий совместный проект с Константином Хабенским. «Костя — уникальный актер, он великолепно владеет профессией, которая сочетается у него с большим талантом и прекрасными человеческими качествами. Честно говоря, я не могу представить на его месте никого другого. Сколько раз мы играли спектакль, и каждый раз я жду от него нового откровения. Он каждый раз расставляет акценты по-новому, и мы, музыканты, вслед за ним ним предлагаем другие интерпретации. Получается мощное взаимопроникновение текста, фантазии и музыки».

Расссказывая о постановке, Башмет вспомнил анекдотичный случай. «В одном российском городе на пресс-конференции журналистка из зала спросила: «А принцесса у вас будет»? И у нас с Костей начался приступ истерического смеха. Люди, увы, так воспринимают: раз есть принц, значит должна быть и принцесса. А в спектакле вообще не о маленьком принце идет речь. А о потерпевшем крушение пилоте, который перед смертью видит галлюцинации, которого посещают разные фантазии и мысли. И в этом нет ничего детского».