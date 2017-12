В Риге открылась выставка работ современного итальянского художника Маттео Боато

Маттео Боато– современный художник, скульптор, дизайнер, архитектор и музыкант, живущий и работающий в городе Тренто (Италия). Искусство живописи и музыка для Маттео неразрывны - в его работах зритель может заметить ритмичность, скрытую мелодию.

Основные темы, которые художник развивает в своих картинах – городские пространства и роль человека в окружающей его социальной и природной среде. Особый, философский взгляд художника на города проявляется в удивительных урбанистических пейзажах.

Маттео любит создавать фактурную, объемную живопись, дополняя ее элементами рисунка, нарочитой небрежностью и наполняя игрой смыслов, музыкальными аллюзиями и гипертекстом на простом и знакомом для зрителя языке – языке урбанистики.

Сам художник отмечает, что для него важно не просто нарисовать здание, а передать с помощью него истории людей, некогда живших в нем и живущих сейчас. Эта связь между городом и людьми очень хрупкая, и художник видит своей целью зафиксировать ее на своих полотнах.

Сиена, Тоскана, Милан, Флоренция, Мантуя и Венеция — старинные здания этих итальянских городов наиболее часто встречаются на полотнах Боато. Он «строит» свои площади будто с высоты птичьего полета, и это действительно полет, только творческий.

Работы Маттео с успехом выставлялись в галереях и музеях по всему миру от Великобритании до Японии, в том числе: музее современного искусства MART – Museum of modern and Contemporary Art of Trento and Rovereto, галерее «ЛЕГА» (Москва), на Венецианском Биеннале 2011 года в рамках объединенного проекта под руководством режиссера Витторио Сгарби, галерееGALLERIA LAZZARO BY CORSI (Милан), Istituto Italiano di Cultura Bruxelles (Итальянский институт культуры, Брюссель).

В рижской экспозиции можно увидеть 30 полотен, среди которых его знаменитые площади, нарисованные в круговой перспективе.

Выставка продлится до конца января.

Гости мероприятия, посвященного открытию выставки, провели вечер в атмосфере солнечной Италии: закуски от шефа итальянского ресторана Mamma Pasta, просекко Zonin и зажигательный конферанс от шоумена Роберто Мелони. Музыкальное сопровождение от гитариста Алексея Давлетшина (Москва), исполняющего музыку в стиле blues-jazz-rock.