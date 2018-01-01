Актриса Дана Бйорк возглавит Рижский русский театр им. Михаила Чехова

Актриса Дана Бйорк победила в конкурсе на должность члена правления Рижского русского театра им. Михаила Чехова, обойдя четверых конкурентов. За восемь леть работы в Русском рижском театре Дана Бйорк стала ведущей его актрисой. Напомним, что именно ее кандидатуру поддержал бывший директор театра Эдуард Цеховал. Бйорк вступит в должность в начале 2018 года.

Дана Бйорк (до замужества известная как Чернецова) закончила Латвийскую академию культуры со степенью магистра в сфере менеджмента культуры. Актриса преподавала сценическое мастерство и режиссуру в нескольких рижских ВУЗах, имеет семилетний опыт организации культурных мероприятий, возглавляет «Фонд продюсеров сценического искусства». В 2011 году за роли в спектаклях «Граненка» и «Зима» актриса была отмечена премией «Ночи лицедеев» в номинации «Лучшая молодая актриса».

Как призналась актриса в интервью Русскому TVNET за несколько дней до назначения, она собирается совмещать актерскую работу с руководящей должностью, но сократит количество ролей.

В процессе отбора кандидатов, который проходил в соответствии с международными и латвийскими стандартами, оценивались не только профессиональные, но и личные качества претендентов — коммуникационные навыки, командные и лидерские качества, умение эффективно организовать работу коллектива.

Для оценки профессиональных качеств претендентов была назначена специальная номинационная комиссия, котору возглавил секретарь Министерства культуры Сандис Волдиньш.

Минкультуры решило для стабилизации финансового положения Рижского русского театра, которое уже несколько лет оценивается как неудовлетворительное, включить в состав правления второго члена, отвечающего за финансовые вопросы. Открытый конкурс на эту должность будет объявлен в начале 2018 года. До назначения второго члена правления временную работу в нем продолжит заместитель госсекретаря Минкультуры Байба Закевица.

Интервью с Даной Бйорк читайте в ближайшие дни.