Две 500-летние картины Рафаэля нашлись во время уборки

Во время уборки в музеях Ватикана были обнаружены два полотна итальянского живописца Рафаэля Санти. Об этом сообщает CNN.

Эксперты полагают, что это последние работы художника перед его смертью в 1520 году. Обеим картинам около 500 лет.

«Это невероятное чувство. Зная, что это, вероятно, последние произведения, которые он написал, ты почти чувствуешь присутствие мастера»,

— заявил главный реставратор Ватикана, ответственный за проект, Фабио Пьячентини.

Работы изображают две женские фигуры, которые олицетворяют Правосудие и Дружбу. Они сохранились на стенах одной из комнат музеев, где недавно началась уборка.

Реставрацию изображений Рафаэля, а также остальных элементов настенного произведения в помещении планируется закончить к 2022 году.

На восстановление комнаты выделят 2,7 миллиона евро.