Карнавал по правилам дедукции: День рождения Шерлока Холмса глазами его участников

Празднование Дня рождения Шерлока Холмса стало в Риге хорошей традицей. В этом году оно состоится 6 января и пройдет в седьмой раз. Мы решили взглянуть на популярное городское мероприятие глазами его постоянных участников.

FOTO: Фото из архива героини

С самого основания праздника Шерлока Холмса Юлия Иванюта не пропускала его ни разу. Она обожает карнавалы с переодеваниями и веселое времяпрепровождение, поэтому ее всегда можно встретить на городских маскарадах, будь то Одесский дворик или весенний Праздник Майского графа. На прошлом Празднике Майского графа Юлия даже выиграла приз за костюм лучшей ведьмы, хотя была облачена в красное торжественное одеяние Папы Римского, даже тиара на голове имелась. «Я тогда хорошо развлеклась, торгуя индульгенциями», — вспоминает она.

Каждый год ко Дню рождения Шерлока Холмса Юлия выбирает новый образ для костюмированного шествия персонажей, причем, чтобы добавить в жизнь адреналина, делает это в последний момент накануне праздника. Иногда берет костюм напрокат, но чаще ей, волонтеру мероприятия, наряд предоставляют организаторы. Благо выбор костюмов в «Мастерской миссис Хадсон», которую содержит Надежда Игнатане, достаточно большой.

FOTO: Фото из архива героини

Среди персонажей, в образы которых вживалась Юлия: дама сердца Шерлока Холмса, роковая красавица Ирен Адлер; миссис Хадсон в молодости; Мэри Морстон, жена доктора Ватсона; Элен Стоунер, девушка из «Пестрой ленты».

«Я участвую в празднике ради удовольствия и ради общения с людьми и неизменно получаю позитивные эмоции,

— объясняет Юлия. — Костяк участников, как правило, постоянный, но каждый год появляются новые люди. В России у праздника тоже появились поклонники. Специально для участия в нем приезжала моя подруга из Москвы. Жаль, что актеры из легендарного телесериала Игоря Масленникова пока игнорируют Ригу: ни Василий Ливанов, ни Никита Михалков у нас не появлялись, зато Александр Адабашьян, сыгравший Берримора, дал телефонное интервью с приветствием участникам. А несколько лет назад Ригу навестила внучка первого иллюстратора романов Конан Дойла и однофамилица писателя Кэти Дойл, очень милая дама из Великобритании».

FOTO: Фото из архива героини

Среди самых запоминающихся событий, связанных с празднованием Дня рождения Шерлока Холмса, Юлия выделяет парад легендарных сыщиков (комиссар Мегрэ, Эркюль Пуаро, отец Браун, Эраст Фандорин), собравшихся в гости к героям Конан Дойла. И масштабный флэш-моб на площади Ливов, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса: его участники вышли на улицы в масках главных Шерлоков современности — Василия Ливанова и Бенедикта Камбербэтча.

Преподаватель французского Сергей Костенко из года в год появляется на празднике Шерлока Холмса в образе профессора Мориарти: цилиндр, классическое пальто из английского сукна, трость в руках.

«Для современных мужчин, имеющих в гардеробе одежду классического стиля, нет проблем одеться в стиле героев викторианской эпохи. Мужская мода с той поры не так уж сильно изменилась. Мне только трость пришлось специално приобрести».

FOTO: фото из архива героя

Сергей участвует в празднике как волонтер: проводит экскурсии для туристов на русском и французском языках в местах съемок фильма Игоря Масленникова, в том числе на рижской «Бэйкер стрит», рассказывает о традициях праздника и самых интересных его локациях. В этом году Сергей будет встречать гостей Музея Шерлока Холмса, который временно разместится в отеле «Pullman», где пройдут также кинопоказы.

«В прошлом году я с интересом посмотрел первый в истории кино немой фильм о Шерлоке Холмсе: его демонстрировали в сопровождении джаз-бэнда в Cafe Noir. Запомнились и посиделки в ресторане «Дядя Ваня», где подавали торт, испеченный по любимому рецепту королевы Виктории», — рассказывает Сергей.

Когда речь заходит о любимых фильмах, посвященных Шерлоку Холмсу, Юлия и Сергей выражают солидарность: «Конечно, эталон — это сериал с Василием Ливановым». На втором месте сериал с Бенедиктом Камбербэтчем, в котором действие из викторианской эпохи перенесено в современность.

«Шерлок получает смс-ки вместо писем, но они несут ту же смысловую нагрузку. Форма меняется, а содержание — нет», — отмечает Сергей Костенко.

FOTO: Фото: Александр Малиновский

Тут будет уместно вспомнить мысль, высказанную живущим в Лондоне историком и писателем Кириллом Кобриным. Анализируя причины неугасающего интереса наших современников к Шерлоку Холмсу, он утверждает, что со времен королевы Виктории жизнь изменилась не так уж сильно, как нам кажется. Мы до сих пор пользуемся изобретениями викторианской эпохи, ездим на поездах, все еще читаем газеты, говорим по телефону, хоть и по мобильному, а обмен письмами нам заменяет общение в соцсетях.

Подробнее о программе праздника можно узнать по ссылке:

https://www.facebook.com/SherlockHolmesBirthdayRiga/