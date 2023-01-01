23-й Международный балтийский фестиваль балета: классика, латинские ритмы и современный танец

23-й Международный балтийский фестиваль балета, который пройдет в городах Латвии с 9 по 28 марта, готовит разнообразную программу с участием артистов из США, Австрии, России, Германии, Китая, Франции, Турции и Латвии.

9 марта на концерт открытия фестиваля с участием артистов балета из Латвии, который традиционно пройдет в помещении Рижского железнодорожного вокзала, приглашаются все желающие.

12 марта в Латвийской национальной опере пройдет Гала-концерт, программа которого объединит балетную классику и современный танец. Перед публикой предстанут солисты ведущих танцевальных трупп из разных стран мира.

Bundes Jugend Ballett FOTO: пресс-фото

Одной из сенсаций фестиваля обещает стать выступление труппы молодых танцоров из Гамбурга Bundes Jugend Ballett, которой руководит прославленный хореограф Джон Ноймайер. С 12 по 18 марта немецкие танцоры будут гостить в Риге и Прейли. Артисты этой труппы часто приезжают в гости к тем, кто не имеет возможности увидеть балет: выступают в тюрьмах, домах престарелых, иногда в офисах компаний.

www.bundesjugendballett.de

Ballet Hispanico FOTO: пресс-фото

С 21 по 26 марта в Латвии с концертами выступит балетная труппа Ballet Hispanico (Нью-Йорк, США), специализирующаяся на танцах в стиле «латино». 21 марта в рижском Дворце культуры ВЭФ, 24 марта в Латгальском посольстве GORS в Резекне и 26 марта в Театральном доме «Jūras vārti» в Вентспилсе американские артисты представят три мини-спектакля: Linea Recta, Dnzon и Con Brazos Abiertos.

www.ballethispanico.org

В программу фестиваля также войдут: спектакль французской компании современного танца De Facto et Formation в Театральном доме «Zirgu pasts», показ фильма «Mr. Gaga» компании Heymann Brother Films, посвященный израильскому гению современного танца Охаду Нахарину и выставка во Дворце культуры ВЭФ о творчестве бывшего руководителя балетной труппы театра Vanemuine Уло Вилимаа.