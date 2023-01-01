23-й Международный балтийский фестиваль балета: классика, латинские ритмы и современный танец

23-й Международный балтийский фестиваль балета, который пройдет в городах Латвии с 9 по 28 марта, готовит разнообразную программу с участием артистов из США, Австрии, России, Германии, Китая, Франции, Турции и Латвии.
9 марта на концерт открытия фестиваля с участием артистов балета из Латвии, который традиционно пройдет в помещении Рижского железнодорожного вокзала, приглашаются все желающие.
12 марта в Латвийской национальной опере пройдет Гала-концерт, программа которого объединит балетную классику и современный танец. Перед публикой предстанут солисты ведущих танцевальных трупп из разных стран мира.
Одной из сенсаций фестиваля обещает стать выступление труппы молодых танцоров из Гамбурга Bundes Jugend Ballett, которой руководит прославленный хореограф Джон Ноймайер. С 12 по 18 марта немецкие танцоры будут гостить в Риге и Прейли. Артисты этой труппы часто приезжают в гости к тем, кто не имеет возможности увидеть балет: выступают в тюрьмах, домах престарелых, иногда в офисах компаний.
www.bundesjugendballett.de
С 21 по 26 марта в Латвии с концертами выступит балетная труппа Ballet Hispanico (Нью-Йорк, США), специализирующаяся на танцах в стиле «латино». 21 марта в рижском Дворце культуры ВЭФ, 24 марта в Латгальском посольстве GORS в Резекне и 26 марта в Театральном доме «Jūras vārti» в Вентспилсе американские артисты представят три мини-спектакля: Linea Recta, Dnzon и Con Brazos Abiertos.
www.ballethispanico.org
В программу фестиваля также войдут: спектакль французской компании современного танца De Facto et Formation в Театральном доме «Zirgu pasts», показ фильма «Mr. Gaga» компании Heymann Brother Films, посвященный израильскому гению современного танца Охаду Нахарину и выставка во Дворце культуры ВЭФ о творчестве бывшего руководителя балетной труппы театра Vanemuine Уло Вилимаа.