Конец невинности: рижский спектакль «Преступление и наказание»

В Риге впервые за двадцать лет поставили спектакль на русском языке по «Преступлению и наказанию» Федора Достоевского. В дебютном проекте молодого режиссера Виктории Михайловой, представленном в камерном зале Cafe Film Noir при полном аншлаге, сыграли молодые актеры Рижского русского театра им. М. Чехова Иван Клочко и Игорь Назаренко. Детективную линию Родиона Раскольникова и следователя Порфирия Петровича артисты превратили в сценическую дуэль с запредельным накалом страстей.

Спектакль «Преступление и наказание» вырос из учебной постановки Виктории Михайловой — девушки с модельной внешностью и серьезными творческими амбициями. До того, как поселиться в Латвии четыре года назад, Виктория успела объездить полмира, сейчас она учится на режиссера в рижской высшей школе RISEBA. На вопрос об авторитетах в театральном мире Виктория отвечает лаконично: «У меня нет кумиров, не хочется быть на кого-то похожей, я стремлюсь делать свое».

Режиссер Виктория Михайлова FOTO: Русский TVNET

Из хрестоматийного романа Достоевского режиссер выбрала линию Родиона Раскольникова и следователя Порфирия Петровича. И не прогадала: новаторская для своего времени детективная линия «Преступлении и наказания» вполне тянет на сюжет полноценного спектакля. Мы знаем кто убил, знаем мотивы убийцы, но самое интересное происходит потом: в беседах Порфирия с Раскольниковым, убедившим себя, что стоит выше человеческой морали.

«В этой линии лучше всего раскрывается суть «Преступления и наказания», — объясняет режиссер. — В противостоянии героев показано, как с помощью психологических приемов можно достучаться до человека, привести его к пониманию того, что он совершил». Виктория признается, что ставила спектакль в первую очередь в рассчете на старшеклассников. «Мне хотелось донести до школьников мысль, что классика может быть нескучной. Надеюсь, благодаря спектаклю у них появится понимание того, что любой проступок, даже самый маленький, чреват наказанием. Это понимание притупилось сейчас, но о нем стоит напомнить».

Иван Клочко в роли Родиона Раскольникова FOTO: Фото: Карина Шеклер, Марис Лазданс

Режиссер не стала следовать новомодным тенденциям и переносить действие в современность. По ее мнению, наследие Достоевского не требует поиска новых жанров.

Художник Томс Гринбергс оформил сцену предельно минималистично (похожий на школьную парту стол и несколько стульев), лишив спектакль конкретных примет той или иной эпохи. Лишь костюмы, созданные дизайнером Юлиной Лопатиной, намекают на моду 19 века. На этом фоне неожиданное звучание приобретает музыка в исполнении джазмена Владимира Тузова, который импровизирует в диапазоне от беззаботного эмбиента до нервного джаза. В спектакле, переполненном страстными монологами персонажей, музыка становится чем-то вроде глотка свежего воздуха, позволяя перевести дыхание.

Пока зрители рассаживаются, голос Раскольникова ведет отсчет. Все ожидают, что действие начнется на цифре 666. Но счет доходит до 700, Раскольников падает в обморок, приходит в себя и начинает зачитывать длиннющее письмо от матери, которое объясняет мотивы его преступления. А затем разыграет в лицах и само преступление, да так, что чувствительный зритель содрогнется.

Игорь Назаренко в роли Порфирия Петровича FOTO: Фото: Карина Шеклер, Марис Лазданс

Выбор актеров можно назвать главной удачей спектакля: Клочко с его нервической фактурой убедительно воспроизводит задыхающуюся скороговорку Раскольникова и в кульминационные моменты заводится аж до пены у рта. Игорь Назаренко играет Порфирия Петровича более молодым и обаятельным, чем он описан в романе.

Следователь появляется перед нами, напевая романс и улыбаясь, но в дальнейшем от его добродушного спокойствия не остается и следа. Потенциал Порфирия раскрывается постепенно: он и альтер-эго Раскольникова, и его демон-искуситель, придумывающий все новые ухищрения, чтобы вывести его на чистую воду. А в итоге он же оказывается спасителем. «Раскольников вызывает жалость, а Порфирий — симпатию», — делились друг с другом мнением модные зрительницы.

Иван Клочко и Игорь Назаренко выступили соавторами проекта, приняв участие в создании инсценировки. Но, видимо из излишнего пиетета перед Достоевским, не рискнули «облегчить» текст романа: огромные монологи не разбавлены практически ничем кроме лихорадочных метаний героев по сцене и двух-трех хореографических миниатюр.

Достоевский писал о том, что счастье обретается только ценой страданий. Видимо, эта мысль оказалась близка авторам спектакля, во время которого актеры полтора часа затягивают нас в водоворот душеспасительной истерии. Испытание не из простых, но кто сказал, что должно быть легко?

Ближайшие спектакли пройдут 18 и 25 декабря