Раскольников за школьной партой: в Риге сыграли спектакль «Преступление и наказание»

В Риге впервые за двадцать лет поставили спектакль на русском языке по «Преступлению и наказанию» Федора Достоевского. В дебютном проекте молодого режиссера Виктории Михайловой, представленном в камерном зале Cafe Film Noir, сыграли молодые актеры Рижского русского театра им. М. Чехова Иван Клочко и Игорь Назаренко. Детективную линию Родиона Раскольникова и следователя Порфирия Петровича артисты превратили в сценическую дуэль с запредельным накалом страстей.

Спектакль «Преступление и наказание» вырос из учебной постановки Виктории Михайловой — девушки с модельной внешностью и серьезными творческими амбициями. До того, как поселиться в Латвии четыре года назад, Виктория успела объездить полмира, сейчас она учится на режиссера в рижской высшей школе RISEBA. На вопрос об авторитетах в театральном мире Виктория отвечает лаконично: «У меня нет кумиров, не хочется быть на кого-то похожей, я стремлюсь делать свое».

Режиссер Виктория Михайлова FOTO: Русский TVNET

Из хрестоматийного романа Достоевского режиссер выбрала линию Родиона Раскольникова и следователя Порфирия Петровича. И не прогадала: новаторская для своего времени детективная линия «Преступлении и наказания» вполне тянет на полноценный спектакль. Мы знаем кто убил, знаем мотивы убийцы, но самое интересное происходит потом: в беседах Порфирия с Раскольниковым, убедившим себя, что стоит выше человеческой морали.

«В этой линии лучше всего раскрывается суть «Преступления и наказания», — объясняет режиссер. — В противостоянии героев показано, как с помощью психологических приемов можно достучаться до человека, привести его к пониманию того, что он совершил». Виктория признается, что ставила спектакль в первую очередь в рассчете на старшеклассников. «Мне хотелось донести до школьников мысль, что классика может быть нескучной. Надеюсь, благодаря спектаклю у них появится понимание того, что любой проступок, даже самый маленький, чреват наказанием. Это понимание притупилось сейчас, но о нем стоит напомнить».

Иван Клочко в роли Родиона Раскольникова FOTO: Фото: Карина Шеклер, Марис Лазданс

Режиссер не стала следовать новомодным тенденциям и переносить действие в современность. По ее мнению, наследие Достоевского не требует поиска новых жанров.

Художник Томс Гринбергс оформил сцену предельно минималистично (школьная парта и несколько стульев), лишив спектакль конкретных примет той или иной эпохи. На школьную форму намекают костюмы, созданные дизайнером Юлиной Лопатиной. На этом фоне неожиданное звучание приобретает музыка в исполнении джазмена Владимира Тузова, который импровизирует в диапазоне от беззаботного эмбиента до нервного джаза. В спектакле, переполненном многословными монологами, музыка как глоток свежего воздуха, позволяющий перевести дыхание.

Пока зрители рассаживаются, голос Раскольникова ведет отсчет. Все ожидают, что действие начнется на цифре 666. Но счет дойдет до 700, Раскольников грохнется на пол, придет в себя и начнет зачитывать длиннющее письмо от матери, которое объяснит мотивы его преступления. А затем разыграет в лицах и само преступление, да так, что чувствительный зритель содрогнется.

Игорь Назаренко в роли Порфирия Петровича FOTO: Фото: Карина Шеклер, Марис Лазданс

Выбор актеров можно назвать главной удачей спектакля: Клочко с его нервической фактурой убедительно воспроизводит задыхающуюся скороговорку Раскольникова и в кульминационные моменты заводится аж до пены у рта. Игорь Назаренко играет Порфирия Петровича более молодым и более обаятельным, чем он описан в романе.

Следователь появляется перед нами, напевая романс и улыбаясь, но скоро от его добродушного спокойствия не остается и следа. Потенциал Порфирия раскрывается постепенно: он и альтер-эго Раскольникова, и его демон-искуситель, придумывающий все новые ухищрения, чтобы вывести его на чистую воду. В итоге он же оказывается спасителем. «Раскольников вызывает жалость, а Порфирий — симпатию», — делились мнением модные зрительницы.

Иван Клочко и Игорь Назаренко выступили соавторами проекта, приняв участие в создании инсценировки. В ней чувствуется школьный подход: слишком большой пиетет перед классикой, буквальное следование тексту, которому авторы не рискнули дать оригинальную интерпретацию. Но в случае с Достоевским формальный метод срабатывает: текст сам по себе заряжен огромной эмоциональностью и его точного прочтения оказывается вполне достаточно.

Достоевский писал о том, что счастье обретается только ценой страданий. Видимо, эта мысль оказалась близка создателям спектакля, затянувшим зрителей в водоворот душеспасительной истерии. Испытание не из простых, но кто сказал, что должно быть легко?

Ближайшие спектакли пройдут в зале Cafe Film Noir 18 и 25 декабря