Меломаны, трепещите! Лучшие концерты года, которые нельзя пропустить

В этом году меломанам скучать не придется. Как сообщает Diena, ценителей классики ждут концерты лучших оркестров мира под управлением выдающихся дирижеров с участием латвийских любимиц – оперных див Элины Гаранчи и Кристине Ополайс.

23 февраля в лиепайском зале Lielais dzintars и 24 февраля в Большой гильдии.

Кристиан Безуиденхут, знаменитый пианист родом из Южной Африки, выступит вместе с камерным оркестром Sinfonietta Rīga под управлением Нормунда Шне. В программе: 12-й и 24-й концерты Вольфганга Амадея Моцарта для фортепиано с оркестром.

9 марта в Большой гильдии

Идол европейских меломанов, молодой французский пианист Люка Дебарг, в 2015 году ставший лауреатом XV конкурса Чайковского в Москве, даст в Риге сольный концерт. В его исполнении прозвучат произведения Фредерика Шопена и соната № 32 Людвига ван Бетховена.

13 мая в Латвийской национальной опере

Дирижер Марис Янсонс с оркестром FOTO: Эдийс Паленс\LETA

Концерт Симфонического оркестра Баварского радио под управлением нашего выдающегося земляка, дирижера Мариса Янсонса — событие, которое нельзя пропустить. Под аккомпанимент оркестра немецкий скрипач Фрэнк Петерс Циммерман сыграет 1-й скрипичнй концерт Сергея Прокофьева. В программу войдут также: увертюра к опере Россини «Вильгельм Телль», симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Дон Жуан» и вальс Мориса Равеля.

20 июня в Концертном зале Дзинтари

Элина Гаранча FOTO: LETA

Одним из самых ярких концертов летнего сезона обещает стать выступление латвийской меццо-сопрано Элины Гаранчи с Венским филармоническим оркестром под руководством венесуэльского дирижера Рафаэля Пайяре. В программе: песни Густава Малера, увертюра Людвига ван Бетховена Leonora № 3 и Концерт для оркестра Бэлы Бартока. Эта программа будет представлена также в Вене, Вильнюсе и Таллинне.

8 августа в Концертном зале Дзинтари

Концерт замечательного оркестра Римской национальной академии святой Цецилии под управлением знаменитого дирижера Антонио Папано – событие разряда must see. В первой части концерта прозвучит посвященная Хаосу первая часть оратории Иосифа Гайдна «Сотворение мира», а также симфония № 1 «Иеремия»Леонарда Бернстайна и Симфония № 1 Густава Малера.

16 октября в зале «Lielais dzintars» в Лиепае

Кристине Ополайс FOTO: Эвия Трифанова/LETA

Один из лучших симфонических коллективов Германии, Лейпцигский оркестр Гевандхауза приедет в Латвию вместе с новым художественным руководителем, дирижером Андрисом Нельсонсом. В концерте примет участие супруга Андриса, сопрано Кристине Ополайс. В программе: новое сочинение Андриса Дзенитиса «Мара», фрагменты из опер Петра Чайковского «Евгений Онегин», «Пиковая Дама», «Опричник» и Первая симфония Густава Малера.

8 ноября в Латвийской национальной опере

Завершит концертную программу года выступление Амстердамского Королевского оркестра Концертгебау под руководством итальянского маэстро Даниэле Гати. Прославленный пианист Ефим Бронфман исполнит 4-й концерт для фортепиано Людвига ван Бетховена. Программу продолжит увертюра к опере «Оберон» Карла Вебера и Вторая симфония Иоганнеса Брамса. В концерте примут участие симфонический оркестр Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола.