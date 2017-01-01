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«Маскачка» и окрестности: Рига глазами датского фотографа

Татьяна Одыня/ Русский TVNET
Выставка Стига Стасига в Латвийском музее фотографии | Фото: Татьяна Одыня, TVNET

Выставка датского фотографа Стига Стасига в музее фотографии открыта последний дни, так что спешите видеть. Посмотреть есть на что: документальный рассказ о Латгальском предместье, или «Маскачке», снятый 25 лет назад сегодня представляется даже более интересным, чем в 90-е года, когда снималась серия.

Выставка никого не оставит равнодушным: она восхищает качеством и образностью черно-белых снимков, наводит на размышления о том, где все мы были в 90-е, как изменились, и как далеко ушли от тех самых бандитских времен.

Но и возмущает наш рижский патриотизм здесь кое-что тоже, вызывая внутренний протест - неужели, вот это - мы? Неужели мы были - такими?..

Повседневная жизнь Маскачки на черно-белых снимках тогда еще совсем молодого фотографа представлена, как место обитание маргиналов, откровенных пьянчуг и прочих неприкаянных личностей. Колоритным для фотографа местом была в начале 90-х годов Маскачка!.. Но интересно нам и спустя четверть века на это смотреть. Почти все в этой серии снято красиво, честно, талантливо.

Серия фотографий 1992 года
Серия фотографий 1992 года FOTO: Татьяна Одыня, TVNET

Места - узнаваемы, типажи - многим очень знакомые. Понятно, что в Латгальском предместье и успешные, вполне состоявшиеся и благополучные люди живут, и что их - большинство. Но на выставке черно-белых фотографий Стига Стасига не об этом речь.

Его серия - о людях, почувствовавших себя неприкаянными после провозглашения независимости Латвии, карточки - об условиях и обстоятельствах их давнишней жизни. И в Ригу в 2017 фотограф вернулся, чтобы завершить проект, разыскать героев, узнать, как сложились их судьбы.

Интересно, кем выросли эти мальчишки со снимков Стига Стасига?
Интересно, кем выросли эти мальчишки со снимков Стига Стасига? FOTO: Татьяна Одыня, TVNET

Но, по собственному признанию, сделать этого Стиг пока что не смог: картина жизни, нарисованная в недавних видеоинтервью былых его героев, оказалась более сложной и неоднозначной, чем это виделось издалека. Все-таки в 1992 году, когда снимался представленный ныне в рижском музее фотографии проект, он знакомился, в основном, с маргиналами, в том числе персонажами откровенно бандитского склада.

В Риге тогда молодой фотограф провел целый год, победив в 1991 году в международный молодежном фотоконкурсе, он смог обеспечить себе финансовую независимость и приступил к съемкам. Сегодня, четверть века спустя, он вернулся признанным мастером. Его работы имеются в коллекциях датских музеев и в частных собраниях Нидерландах, Швейцарии, Германии, США и скандинавских стран.

Сайт музея

Стиг Стасиг является также консультантом фотогравюры Датской королевской академии изобразительного искусства, и одним из тех мастеров, которые размышляют об изменениях места в медиа и современном искусстве.

Фотограф считает, что традиционная документальная фотография исчезает у нас на глазах, и с переходом к цифровой фотографии и видео, фотографический поток становится частью открытого процесса мышления и инструментом развития медиа.

Выставка в музее представлена в двух залах: в первом - серия черно-белых фотографий, снятых фотокамерой Leika в Риге 1992 года. Второй зал - мультимедийный, где единственным гаджетом станет ваш же мобильный телефон. А многослойность проекта, который объединит эти «клевые карточки» с видением сегодняшним, современным, покажут совсем уж простые вещи: тетрадка-словарь, карта места действия - Латгальского форштата, кучка битого стекла, стихотворение Сергея Тимофеева «Из забвения», фрагмент которого мы здесь приводим:

"Да вы посмотрите на эти лица!

Один из них пропойца, другой - чуть ли не убийца…

Кого из них хотелось бы повстречать на темной улице?

Так о каких воспоминаниях тут идет речь?

Забвение поглощает всех, хотелось бы предостеречь

и на примерных граждан у него тоже - жажда.

Выйти из застенков забвения,

увидеть солнечный свет.

Прожил свою жизнь не очень

но вот мой случайный снимок -

иду по Маскавас, руки в карманах

в тридцать восемь лет

он - есть, меня нет."

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