«Маскачка» и окрестности: Рига глазами датского фотографа

Выставка датского фотографа Стига Стасига в музее фотографии открыта последний дни, так что спешите видеть. Посмотреть есть на что: документальный рассказ о Латгальском предместье, или «Маскачке», снятый 25 лет назад сегодня представляется даже более интересным, чем в 90-е года, когда снималась серия.

Выставка никого не оставит равнодушным: она восхищает качеством и образностью черно-белых снимков, наводит на размышления о том, где все мы были в 90-е, как изменились, и как далеко ушли от тех самых бандитских времен.

Но и возмущает наш рижский патриотизм здесь кое-что тоже, вызывая внутренний протест - неужели, вот это - мы? Неужели мы были - такими?..

Повседневная жизнь Маскачки на черно-белых снимках тогда еще совсем молодого фотографа представлена, как место обитание маргиналов, откровенных пьянчуг и прочих неприкаянных личностей. Колоритным для фотографа местом была в начале 90-х годов Маскачка!.. Но интересно нам и спустя четверть века на это смотреть. Почти все в этой серии снято красиво, честно, талантливо.

Серия фотографий 1992 года FOTO: Татьяна Одыня, TVNET

Места - узнаваемы, типажи - многим очень знакомые. Понятно, что в Латгальском предместье и успешные, вполне состоявшиеся и благополучные люди живут, и что их - большинство. Но на выставке черно-белых фотографий Стига Стасига не об этом речь.

Его серия - о людях, почувствовавших себя неприкаянными после провозглашения независимости Латвии, карточки - об условиях и обстоятельствах их давнишней жизни. И в Ригу в 2017 фотограф вернулся, чтобы завершить проект, разыскать героев, узнать, как сложились их судьбы.

Интересно, кем выросли эти мальчишки со снимков Стига Стасига? FOTO: Татьяна Одыня, TVNET

Но, по собственному признанию, сделать этого Стиг пока что не смог: картина жизни, нарисованная в недавних видеоинтервью былых его героев, оказалась более сложной и неоднозначной, чем это виделось издалека. Все-таки в 1992 году, когда снимался представленный ныне в рижском музее фотографии проект, он знакомился, в основном, с маргиналами, в том числе персонажами откровенно бандитского склада.

В Риге тогда молодой фотограф провел целый год, победив в 1991 году в международный молодежном фотоконкурсе, он смог обеспечить себе финансовую независимость и приступил к съемкам. Сегодня, четверть века спустя, он вернулся признанным мастером. Его работы имеются в коллекциях датских музеев и в частных собраниях Нидерландах, Швейцарии, Германии, США и скандинавских стран.

Сайт музея

Стиг Стасиг является также консультантом фотогравюры Датской королевской академии изобразительного искусства, и одним из тех мастеров, которые размышляют об изменениях места в медиа и современном искусстве.

Фотограф считает, что традиционная документальная фотография исчезает у нас на глазах, и с переходом к цифровой фотографии и видео, фотографический поток становится частью открытого процесса мышления и инструментом развития медиа.

Выставка в музее представлена в двух залах: в первом - серия черно-белых фотографий, снятых фотокамерой Leika в Риге 1992 года. Второй зал - мультимедийный, где единственным гаджетом станет ваш же мобильный телефон. А многослойность проекта, который объединит эти «клевые карточки» с видением сегодняшним, современным, покажут совсем уж простые вещи: тетрадка-словарь, карта места действия - Латгальского форштата, кучка битого стекла, стихотворение Сергея Тимофеева «Из забвения», фрагмент которого мы здесь приводим:

"Да вы посмотрите на эти лица!

Один из них пропойца, другой - чуть ли не убийца…

Кого из них хотелось бы повстречать на темной улице?

Так о каких воспоминаниях тут идет речь?

Забвение поглощает всех, хотелось бы предостеречь

и на примерных граждан у него тоже - жажда.

Выйти из застенков забвения,

увидеть солнечный свет.

Прожил свою жизнь не очень

но вот мой случайный снимок -

иду по Маскавас, руки в карманах

в тридцать восемь лет

он - есть, меня нет."