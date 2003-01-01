Центральный рынок, Palladium и санаторий Rīgas Līcis: советская жизнь глазами рижских фотографов

Книжная серия «Общественное пространство» пополнилась двумя новинками: вслед за альбомом «Palladium» Андрея Строкина вышли «Centrāltirgus» Мары Брашмане и «Rīgas Līcis» Владимира Светлова. Книги посвящены общественным пространствам Советской Латвии и представляют разный подход современных фотографов к работе с прошлым: переработанный архивный материал, постановочная съемка, серия работ, снятых в течение 50 лет.

FOTO: пресс-фото

Фотограф Андрей Строкин составил книгу Palladium из случайно найденных архивных снимков неизвестного фотографа, который работал в кинотеатре с конца 1950-х до начала 1960-х годов. В тот период – вплоть до очередного пожара в 1963 году – кинотеатр не только демонстрировал фильмы, но и работал как дом культуры: здесь проходили детские утренники, шахматные турниры, концерты хоровых и танцевальных коллективов, выступления партийных функционеров.

Снимок из книги Андрея Строкина «Palladium» FOTO: пресс-фото

Андрей Строкин смонтировал снимки так, чтобы стал очевиден контраст между ярким существованием экранных героев и повседневной жизнью работников кинотеатра и зрителей. Саркастичный взгляд автора подчеркивает курьезные аспекты пропаганды и абсурд происходящего на сцене кинотеатра. Книгу предваряет эссе кинокритика Вадима Агапова об исчезающей культуре коллективных просмотров.

Снимок из книги Мары Брашмане «Centrāltirgus» FOTO: пресс-фото

Документалист Мара Брашмане снимала Рижский центральный рынок с 1967 по 2017 годы. Хронологический порядок серии дает представление об изменениях жизни рынка и его персонажей и позволяет проследить, как меняются эстетика снимков, взгляд самого фотографа и – возможно, самое интересное – наше отношение к казалось бы случайным снимкам прошлого. В предисловии историк фотографии Алисе Тифентале делится воспоминаниями о посещениях рынка в 90-е годы и размышляет о роли Мары Брашмане в латвийской фотографии.

Снимок из книги Мары Брашмане «Centrāltirgus» FOTO: пресс-фото

Фотограф Владимир Светлов в 2003 году создал серию постановочных снимков об отдыхе советской «золотой молодежи» в санатории Rīgas Līcis в конце 70-х годов, организовав ее подобно стоп-кадрам неизвестного фильма. Фотографии сделаны накануне реконструкции санатория, пока тот еще сохранял свой первоначальный облик. На снимках автор запечатлел актеров Нового Рижского театра: Байбу Броку, Гуну Зариню, Гирта Круминьша, Каспара Знотиньша. Идея этой фотосессии родилась у режиссера Яниса Калейса и художницы по костюмам Кристине Юрьяне. Книгу завершает исследование архитектурного критика Кристины Будже об изменениях социокультурного ландшафта Юрмалы в послевоенный период.

Редакторы серии: Анна Волкова, Владимир Светлов. Дизайнер: Алексей Мурашко.

Презентация книг пройдет 8 февраля в 19.00 в магазине «NicePlace TELPA» (ул. Кр. Барона, 21а)