В гостях у вуду: польская скульптура в Рижской Бирже

В Рижской Бирже проходит уникальная выставка из коллекции Центра польской скульптуры в Ороньско «Artistry. 100 лет польской скульптуры». Под сводами выставочного зала расположились странные объекты: стальные животные-мутанты, фигуры людей, напоминающих мумии и древние тотемы. В мире мрачных фантазий польских скульпторов чувствуешь себя как на балу вуду. В общем, если хотите пощекотать нервы, вам сюда.

Понятие аrtistry в переводе на русский язык означает «мастерство, искусность». Название выставке подарила работа Дарьи Малицкой — немецкое слово «Kunszt» (искусство), выпиленное из дерева. В мастерстве польским скульпторам действительно не откажешь, они умеют нагнетать саспенс и нагонять страх. Их мрачный настрой объяснить нетрудно - история Польши изобилует трагическими событиями, да и сегодня переживает нелегкие времена.

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У входа в зал нас встречают «Мутанты» Магдалены Абаканович — похожие на животных скульптуры в примитивистском стиле, скроенные из кусков стали и устремившие непонятно куда свои вытянутые безглазые морды. Наверно, если бы в животном мире были свои големы, они бы выглядели именно так.

FOTO: Русский TVNET

Парочка экспонатов неподалеку заставляет вспомнить самые жуткие страницы Библейской истории. «Каин» Мирослава Балки — мужская фигура человеческий рост расположена перед жертвенным мини-алтарем, с которого стекает капля крови. Обмотанная черным холстом скульптура напоминает мумию. А маска, закрывающая лицо и голову, навевает ассоциации с эстетикой садо-мазо. Экспонат буквально излучает энергию страдания, как будто наказывает себя за грехи даже после смерти. А заодно дает устрашающее напутствие всем нам: не предавайте, не мучайте своих родных.

Из-за плеча Каина на нас взирает сюрреалистичный «Колдун» Владислава Хасиора — антропоморфный объект из старого дерева и ржавых металлических деталей с глазами-лампочками и нимбом из металлических прутьев.

Стоит отметить, что материалы, из которых созданы скульптуры, их свойства, фактуры играют важную роль, задают вектор нашего восприятия.

Характерная деталь многих экспонатов — физиологические подробности: если изображен мужчина, то у него обязательно будет пенис (замотанный в ткань, как в случае Каина, или в шерсть как у скульптуры Дарвина), если женщина — то как минимум голая грудь.

FOTO: Русский TVNET

Еще более драматично, чем Каин выглядят библейские персонажи Авраам и Исаак из скульптурной композиции Сильвестра Амброзяка «Жертва Исаака». У них человеческие тела и головы животных. Невозмутимо лицо (или морда) Авраама, которому ветхозаветный Бог велел принести в жертву сына Исаака. Зато Исаак, которого Авраам тащит за волосы, терзаемый ужасом и болью, застыл в безмолвном крике. В работе чувствуются влияния разных эпох: тут и маньеризм 16-17 веков, и примитивизм африканской скульптуры, а позы героев заставляют вспомнить о древнегреческой классике.

FOTO: Русский TVNET

Тему мучеников продолжает скульптурная композиция Артура Маевски с непроизносимым названием (можно различить лишь слово «фобия» на конце). Отца теории эволюции Чарльза Дарвина скульптор иронично облачил в шерсть обезьяны. На Дарвина взирает демоница Бафомет с фигурой полуобнаженной женщины и головой рогатого скота, которую обвивает змея. Похоже, Бафомет (астральное божество, оккультный символ дуализма нашего мира) проклял Дарвина за то, что тот не разглядел в человеке божественную суть: ученый слеп и излучает беспомощность.

FOTO: Русский TVNET

О природных инстинктах затавляет задуматься скульптура молодой художницы Михалины Бигай «Любовь к природе/Диана». Обнаженная девушка с олененком Бемби на руках, сидящяя на высоком детском стульчике, хоть и не восковая (изготовлена из пластика и резины), но воссоздана во всех подробностях: вплоть до множества родинок и нескольких синяков. Издали она выглядит как живая. Поясняющая табличка гласит: это и автопортрет художницы, и богиня Диана, покровительница охоты и плодородия.

FOTO: Русский TVNET

Работа «BBB» Петра Курки напоминает экспонат Музея медицины: манекен в белом костюме из фетра заперт в стеклянном шкафу-кабинете. Вместо головы у него - пластиковый череп в стеклянном сосуде. На месте сердца — застекленная дырка (причем стекло драгоценное!). На стеклянных полках аккуратно разложены книги в белых обложках, одну из полок занимает старинный стетоскоп. Видимо, таков неутешительный диагноз художника, поставленный современному человечеству: мы утратили цельность и сердечность, мы переполнены информацией, но в стерильном виртуальном пространстве не можем найти себя.

FOTO: Русский TVNET

На столь мрачном фоне выделяются работы художников разных поколений, навевающие более позитивные мысли. Затейливые формы, яркие краски, игривые намеки, выразительные детали, разнообразие жанров - все это радует глаз.

Экспозицию дополняют деревянные скульптуры из Музея Татр в Закопане и фотографии объектов из Ороньского парка скульптуры под открытым небом.