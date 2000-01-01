«Не прощаюсь»: Борис Акунин выпустил последнюю книгу об Эрасте Фандорине

Писатель завершил работу над книгой в октябре 2017 года и в качестве подарка на Новый год опубликовал одну главу в Facebook. Тогда он признался журналистам: «Для меня это большое событие, потому что для меня заканчивается целая большая эпоха, я прощаюсь с целым миром, к которому я привык, с которым я сжился, я прощаюсь с героями, персонажами. Для писателя это действительно большое событие. Поэтому, с одной стороны, я, конечно, испытываю грусть и какую-то пустоту, с другой стороны, есть ощущение «ныне отпущаеши". На самом деле эту серию надо было заканчивать лет на десять раньше, пока я в нее еще не наигрался. Но у меня было ощущение, что я должен рассказать историю Эраста Петровича до конца, и вот я эту свою обязанность теперь исполнил».

Борис Акунин и ранее анонсировал завершение детективной серии. Так, предполагалось, что завершающей станет книга «Коронация, или последний из романов», опубликованная в 2000 году.

Роман «Не прощаюсь» похож не на классические детективы, а на историческую прозу, которую Борис Акунин выпускает вместе с томами «Истории Российского государства. «Вот это фантазия на тему революции и Гражданской войны, небольшое рассуждение о том, почему победили именно красные и был ли шанс у других сторон, включая анархистов», - описывает агентство ТАСС новый роман писателя.

По мнению литературного критика Константина Мильчина, «единая интрига тут лишь одна - как умрет Фандорин. С матерью ребенка все выясняется относительно быстро, она вас удивит и многих порадует. Но что особенно печально, Фандорин больше не Фандорин. Он почти не расследует, почти не думает, он в коме, то помалкивает, то делает детей, то где-то шляется».

В итоге серия «Приключения Эраста Фандорина» содержит 16 книг. Три из них экранизированы - «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Статский советник». До конца 2018 года должен выйти еще один фильм, «Декоратор».